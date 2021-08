Sofia, fidanzata Filippo Tortu/ L’amore nato in Sardegna, ma sui social tutto tace

Chi è Sofia la fidanzata di Filippo Tortu?

Filippo Tortu, con Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu, è uno degli azzurri che proverà a far vivere all’Italia un altro sogno partecipando alla finale nella 4×100 maschile. Un risultato già storico per l’atletica italiana che si aggiunge alla medaglia d’oro conquistata nella finale dei 100mt da Marcell Jacobs. A tifare per Filippo tortu da lontano ci sarà Sofia, la ragazza di un anno più piccola e che farebbe coppia fissa con l’atleta da qualche tempo. Di Sofia, tuttavia, non si sa assolutamente niente se non che si sono conosciuti in Sardegna. La storia d’amore tra Filippo e Sofia andrebbe avanti dal 2017. Della coppia, tuttavia, non ci sono foto e non si sa se i due stiano ancora insieme o se si siano lasciati.

Sofia e Filippo Tortu: tutto tace sui social

Nessuna informazione su Sofia, la ragazza che occuperebbe il cuore di Filippo Tortu dal 2017. Sul profilo Instagram dell’atleta, infatti, non c’è alcuna foto della fidanzata. Scorrendo la galleria ci sono solo foto di gare e allenamenti di Filippo. Unica eccezione è la foto in compagnia della nonna, pubblicata lo scorso 2 giugno per augurarle buon compleanno. Tra le tante foto, poi, foto con gli amici, con i colleghi di allenamento e con vari artisti incontrati nei vari eventi. Nessuna foto in compagnia della fidanzata. La storia, dunque, continuerà o sarà giunta al termine? La verità potrebbe venire a galla al termine della finale della staffetta 4×100 che potrebbe regalare un altro traguardo importante all’Italia in un’olimpiade già storica per i colori azzurri.

