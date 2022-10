Sofia Giaele De Donà abbandona il Gf Vip?/ Taylor Mega prende le difese e…

Sofia Giaele De Donà e il crollo nella notte: addio al GF Vip?

Sofia Giaele De Donà ha avuto un crollo nella notte. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, Sofia ha minacciato di abbandonare il reality. Dopo il caso Marco Bellavia, Alfonso Signorini è tornato a parlare del suo matrimonio con Bradford Beck e della concezione di amore libero nel quale avrebbe occupato un posto importante anche Taylor Mega. L’influencer avrebbe trascorso proprio in estate la vacanza extralusso a Capri insieme a Sofia.

Giaele De Donà, il marito paga la vacanza a Taylor Mega?/ Interviene l'influencer

Rammaricata per quanto emerso in puntata, Sofia si è sfogata con Edoardo e Attilio Romita: “Anche la cosa dei 30mila euro, mi riferivo ad un mese. E’ successo che mio marito abbia pagato le vacanze a delle mie amiche, in Messico, a Los Angeles, Dubai. A quella di Capri ha contribuito anche questa mia amica che tra l’altro è una persona importante. Non voglio che passi il messaggio che questa mia amica ha bisogno di mio marito per pagarsi le vacanze, perchè non ne ha bisogno. Quindi non voglio neanche che lei si arrabbi con me. Io ho messo i soldi, lei ha messo i suoi soldi ed altre cose ce le hanno anche regalate perché parliamo di persone seguite su Instagram. Mi dà fastidio che sembra che adesso stia con una persona perché paga le vacanze alle mie amiche”, ha spiegato Sofia. Sofia la poi proseguito nel suo sfogo manifestando l’intenzione di lasciare la casa del Grande Fratello Vip: “Non ce la faccio più! Basta, basta… qualsiasi cosa che dico… Ti giuro, non ce la faccio più a stare qua! Io qui non riesco a vivere bene, vedi che non sto bene? Io sto perdendo tutti qui dentro”.

Sofia Giaele De Donà, tra l'ira del marito Bradford Beck e Antonino Spinalbese/ "Attento rischi nomination"

Taylor Mega difende Sofia Giaele De Donà: “Spero si faccia forza e che…”

Nelle scorse ore Taylor Mega è intervenuta sui social per difendere Sofia Giaele De Donà. L’influencer ha voluto dare un incoraggiamento alla sua amica rivelando di non averla mia vista così in difficoltà. Taylor ha scritto: “Spero si faccia forza e non esca, e che faccia uscire il suo carattere perchè ne ha da vendere. Per una che non ha (quasi) mai fatto tv non è facile. Gioele De Donà deve solo prendere il ritmo. Mi fa male vederla così”. Nei giorni scorsi, Sofia Giaele De Donà ha ammesso di aver avuto un flirt con Taylor Mega. Pertanto tra le due non sembra esserci stato solo un rapporto di amicizia ma qualcosa di più. Sofia parlando con gli altri inquilini ha rivelato: “L’ultima amica che ho adesso, a cui sono più legata, Taylor, le ho subito detto: guarda, diamoci dei limiti perché esteticamente sei una bellissima ragazza. C’è stato qualcosa anche con lei”.

I nonni di Giaele De Donà frequentatori di spiagge nudiste?/ Al GF Vip, confessione…

Le due ragazze sono molto amiche e, col passare del tempo, hanno anche intrecciato una relazione più intima. Ma Sofia Giaele, come racconta, ad un certo punto ha deciso di tirarsi indietro perché l’attrazione non era solo più di tipo fisico ma anche mentale. Elenoire Ferruzzi, amica della Mega, ha confermato che quest’ultima le aveva parlato di lei e Sofia Gioele. Si scoprirà qualcosa in più nelle prossime puntate?











© RIPRODUZIONE RISERVATA