Sofia Giaele De Donà, “Antonino ha qualcuna che l’aspetta fuori”/ I dubbi…

Sofia Giaele De Donà ha dei dubbi su Antonino Spinalbese

Sofia Giaele De Donà si trova a parlare con Antonella Fiordelisi del rapporto con Antonino Spinalbese. La concorrente del Grande Fratello Vip ha reso partecipe Antonella di quanto consigliato da Edoardo Donnamaria sul suo rapporto con Antonino: “Mi ha detto che è inutile che continuo a perdere tempo e che alla fine devo capire che non c’è trippa per gatti. Se continuo ad insistere sono io a sbagliare. Alcune persone poi mi hanno fatto notare che se non si espone è perché fuori ha dei motivi per non farlo”. Sofia Giaele è convinta che Antonino Spinalbese abbia qualcuno che l’aspetta fuori dalla casa ma Antonella le fa notare che se così fosse stato il ragazzo non avrebbe mai accettato di farsi vedere nelle clip con altre donne, Ginevra compresa dando adito ai pettegolezzi.

Antonella conclude: “Secondo me o lui non si vuole sbilanciare o non prova nulla per nessuna”. Anche Charlie Gnocchi è intervenuto sul rapporto tra Sofia e Antonino: “Secondo me a te e Antonino vi piace stare un po’ insieme. Cosa osta il fatto che la vostra amicizia vada avanti?”. Sofia Giaele condivide il suo pensiero e dice: “Non è un’amicizia pulita perché ho visto degli atteggiamenti che non mi sono piaciuti. Per questo ho deciso di prendere le distanze”.

Amicizia finita tra Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà? Tra i due concorrenti del Grande Fratello vip i rapporti sarebbero tesi. A commentare il loro rapporto ci hanno pensato Cristina Quaranta e Ginevra Lamborghini che in una diretta social hanno parlato anche del rapporto tra Antonino e Sofia. Cristina ha esordito: “Tra Antonino e Giaele è finita l’amicizia, eh?”. A quel punto Ginevra è intervenuta e ha dichiarato: “Ma perchè, c’era un’amicizia? In realtà lui può stare pure con le donne, però penso che le “amicizie” di cui si era circondato in queste settimane tutto sono tranne che amicizie limpide”.

Ginevra Lamborghini non vede di buon occhio l’amicizia tra Sofia Giaele e Antonino ed è convinta che tra i due ci sia qualcosa di torbido. Sofia Giaele è proprio in nomination ed è a rischio eliminazione. Ginevra però è convinta che a rimetterci sarà Amaurys: “Credo di sì, perché è così. Purtroppo chi segue il Grande Fratello, più vieni attaccato e più diventi la vittima e quindi la vittima se la tengono in casa. Sì, quella che cerca compassione… E lei in questo è brava, ma non lo so…”. Sofia Giaele si è attirata a quanto pare anche delle inimicizie nella casa del Grande Fratello Vip. E’ la vicinanza ad Antonino Spinalbese che ha fatto rosicare le altre?











