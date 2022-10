Sofia Giaele De Donà, “Antonino Spinalbese è interessato a me”/ Fan spiazzati…

Sofia Giaele De Donà smaschera Antonino Spinalbese: “E interessato a me e…”

Sofia Giaele De Donà ammette di provare un interesse nei confronti di Antonino Spinalbese. La concorrente del Grande Fratello Vip si è confidata con Attilio Romita e in questa occasione ha dichiarato che Spinalbese è il suo ideale di uomo: “Se non fossi stata sposata ma single sicuramente ci avrei provato con Antonino Spinalbese che si avvicina di più al mio tipo ideale”. Sofia Giaele De Donà ha criticato poi gli altri concorrenti che pensano che sia lei a corteggiare Spinalbese: “Mi fa ridere che pensano che sia io ad andare dietro a lui. Lo trovo divertente perché non è così”. Poi Sofia Giaele De Donà rivela un retroscena ad Attilio Romita spiegandogli il motivo per cui avrebbe fatto ad Antonino una scenata di gelosia: “Quando al gioco dell’obbligo o verità ho chiesto ad Antonino chi le piacesse fisicamente nella casa mi aspettavo già la sua risposta perché sapevo di piacergli. Noi donne poi lo capiamo. Lui però è andato nel panico e ha risposto Ginevra poi però ci ha ripensato e non ha più risposto”.

Sui social la confidenza di Sofia Giaele De Donà ha fatto storcere il naso al popolo del web. Un utente ha scritto: “’L’hanno indottrinata bene per aprire il primo teatrino sotto le coperte”. Un altro invece ha commentato: “Questa Giaele è orribile come donna sinceramente non vorrei essere assolutamente come lei..”. Finora Sofia Giaele De Donà non è entrata nei favori del pubblico ma anzi è una delle concorrenti che più hanno attirato critiche anche per la sua concezione di amore.

Sofia Giaele De Donà abbandona la casa del Grande Fratello Vip?

Dopo la puntata di lunedì, Sofia Giaele De Donà ha avuto un momento di crisi. La concorrente del Grande Fratello Vip ha anche minacciato di abbandonare il reality manifestando preoccupazione per l’immagine di sé che sta dando al pubblico. Sofia Giaele in particolare è preoccupata per la reazione che il marito e le sue amiche può care possano aver avuto dopo alcune sue rivelazioni.

Parlando con Attilio Romita, Sofia si è però difesa: “È successo che una volta mio marito ha pagato le vacanze a delle mie amiche, per quella di Capri, poi ha contribuito anche una mia amica, ma io non voglio che passi il messaggio che lei ha bisogno di mio marito per farsi le vacanze, perché non è così, ho paura che lei si arrabbi con me. Mi dà fastidio perché sembra adesso che io stia con una persona perché mi paga le vacanze, che lo fa alle mie amiche, che mi mantiene, che è infelice, non ce la faccio più, ti giuro basta, per qualsiasi cosa basta, non ce la faccio più a stare qua. È uscita Ginevra che è una persona solare, che riusciva a stare qui, io qui non riesco a vivere bene, vedi che non sto bene? Io sto perdendo tutti qui dentro, non sto bene”, ha dichiarato.

