Sofia Giaele De Dona concorrente Grande Fratello Vip, chi è?/ “Ti spedisco in convento? Mi ha fatto crescere”

Sofia Giaele De Dona, concorrente del Grande Fratello Vip 2022

Sofia Giaele De Dona è pronta a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 2022. La modella, nata il 13 ottobre 1998 a Conegliano Veneto, riuscirà a conquistare qualche vippone nella casa? I presupposti ci sono tutti: bellissima e dal carattere deciso, Sofia dopo aver studiato Fashion Business all’Accademia del Lusso si è lanciata anche nel mondo del web aurando un blog di moda. Il GF VIP non è la sua prima esperienza televisiva visto che ha partecipato al docu-reality di Discovery+ “Ti spedisco in convento”. Intervistata da vivijesolo.it ha raccontato della sua esperienza: “avevo fatto un provino per prendere parte a qualche programma, come poteva essere Il Grande Fratello Vip. Quando la produzione mi ha chiamato, mi ha confermato di essere stata presa, ma senza rivelare per quale programma. Sapevo solo che eravamo tutte donne. Ho anche passato notti insonni nel pensare dove sarei stata destinata”.

Non solo, la modella ha aggiunto: “quando sono arrivata davanti alle porte del convento non mi sono resa conto di dove fossi: per un attimo ho pensato di essere finita in una villa per matrimoni. Mi sono resa conto di dove fossi capitata quando ad aprirmi la porta fu una suora”.

Sofia Gioele de Donà: da “Ti spedisco in convento” al Grande Fratello Vip 2022

L’esperienza di “Ti spedisco in convento” è stata sicuramente importante per Sofia Gioele de Donà. “E’ stata un’esperienza bellissima” – ha precisato la modella – “mi ha fatto crescere e migliorare: secondo me la tivù italiana ha bisogno di programmi come questi, genuini, non costruiti, nuovi, che fanno bene a chi vi partecipa. All’inizio pensavo di essere in carcere, ma alla fine devo ringraziare, perché mi ha aiutato molto. Ci siamo sentite a casa, una famiglia”. Partecipare al docu-reality ha permesso alla ragazza anche di riflettere sulla vita e sulle cose importanti: “noi ragazze ci stiamo concentrando fin troppo su cose futili, come l’apparire, il mondo social, il make-up; ci hanno voluto far vedere e capire che sono cose che non ci rendono felici. Comunque anche loro ci hanno detto di essere cambiate. Un esempio? Ora hanno anche Instragram. Hanno avuto l’intelligenza di aprirsi alle novità che arrivavano dall’esterno”.

Infine parlando dei suoi progetti futuri ha detto: “vorrei lavorare nel mondo dello spettacolo, che è sempre stato il mio grande sogno, soprattutto come presentatrice. Nel frattempo continuo a lavorare come modella: sto lavorando molto in questo periodo. E comunque continuo a studiare: il prossimo anno mi laureo in scienze della mediazione linguistica”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA