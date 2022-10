Sofia Giaele De Donà, flirt con Emy Buono?/ Intanto scopre il “tradimento” di…

Sofia Giaele De Donà e l’amara scoperta su Carolina Marconi: “Si è lasciata sfuggire…”

Sofia Giaele De Donà non riesce a superare il risentimento nei confronti di Carolina Marconi. La concorrente del Grande Fratello Vip è rimasta delusa per il comportamento della Marconi che l’avrebbe mandata in nomination. Parlando con Attilio Romita, Sofia Giaele De Donà ha spiegato di esserci rimasta male: “Avevo già scoperto due puntate fa che Carolina mi aveva nominato. Avevamo poi discusso dopo la puntata perché lei aveva detto che mio marito era infelice”. Attilio Romita però fa notare a Sofia Giaele che Carolina è stata sincera nei suoi confronti perché le aveva detto in faccia cosa pensava.

Sofia Giaele De Donà infatti ha riconosciuto il gesto di Carolina e ha spiegato che dopo la discussione però lei e Carolina avevano fatto pace: “Abbiamo trascorso tre giorni nello stesso letto e abbiamo parlato di tutto. Nella puntata successiva però mi ha nominata in confessionale e non me l‘ha detto e oggi se l’è fatto scappare. Mi ha detto che stasera per la prima volta non mi avrebbe nominata. A quel punto ho capito che mi era sfuggito qualcosa e le ho chiesto se mi aveva nominata anche la scorsa volta e lei me l’ha confermato. Ci sono rimasta male”. Attilio Romita però spiega a Sofia che non crede nel fatto che si fosse trattato di una pace sincera: “Qui dentro si fanno a volte gesti per quieto vivere. Si prendono tutti a parolacce e poi si abbracciano dopo un po’ pensando che sia finita lì. Secondo me c’è ipocrisia in questi abbracci”.

Sofia Giaele De Donà sta continuando a far parlare di sé. Nella casa del grande Fratello Vip il suo matrimonio con Bradford Beck è finito al centro di una polemica in quanto la donna ha ammesso di vivere in un rapporto libero in cui sono ammessi i tradimenti. Per cercare di fare chiarezza su questo rapporto particolare, il Settimanale Chi ha intercettato l’amica Emy Buono. Secondo Emy, Sofia avrebbe un matrimonio di convivenza con il marito. L’uomo non starebbe seguendo nemmeno la moglie al Grande Fratello Vip in quanto contrario già in partenza alla sua scelta: “Si sentono pochissimo. Il marito non sa cosa faccia la moglie e viceversa. Quest’estate per esempio Giaele è stata in barca con il pilota di Formula 1 Sergio Perez, con il quale ha avuto un flirt. Pérez è fidanzato, Giaele è sposata: è successo il caos”, ha rivelato.

Emy Buono ha poi svelato un piccante retroscena sul loro rapporto. Emy e Giaele avrebbero avuto un rapporto più profondo dell’amicizia: “Noi siamo state molto intime, tra noi ogni volta scatta sempre una certa alchimia”. Buono poi torna a parlare dei veri desideri di De Donà: “Comunque sono sicura di una cosa: Giaele sente molto più trasporto per me che per il marito, ma tra me e lui sceglierebbe sempre… i soldi. Perché lei ama la bella vita. A Giaele piacciono i soldi e Bradford ne ha parecchi. Questa è la verità”.











