Sofia Giaele De Donà “Mi farei Antonino ogni secondo”/ La rivelazione hot…

Sofia Giaele De Donà fa una battuta hot su Antonino Spinalbese

Tra Sofia Giaele De Donà e Antonino Spinalbese il clima si fa decisamente hot. La concorrente del Grande Fratello Vip ha più volte manifestato il suo interesse nei confronti dell’ex di Belen Rodriguez che starebbe evitando però di creare una storia nella casa del Grande Fratello Vip. Parlando con Charlie Gnocchi, Sofia ha confidato cosa le piacerebbe fare con Antonino e soprattutto perché non sarebbe finora andata oltre con lui. Sofia ha infatti confidato: “Io con lui mi trovo bene, per me non è una cosa costruita con Antonino. Lui scappa da sé perché ha creato questo, ma in questi giorni abbiamo dormito insieme abbracciati più volte. Se mi piace sessualmente? […] Sessualmente, di cosa stiamo parlando… Me lo farei ogni secondo! Perché allora non succede niente? Perché io so qual è il limite a cui posso arrivare. So che se supero quel limite mi scatta il divorzio. Io so che arrivata a quel limite con mio marito non c’è via di ritorno”.

Cristina Quaranta choc "Giaele De Donà? La affogo!"/ "Vai nell'altra stanza se vuoi amoreggiare con Antonino"

All’orecchio di Charlie Gnocchi però Sofia ha anche fatto una battuta decisamente hot. La ragazza avrebbe spiegato di avere una reazione fisica ogni volta che Antonino Spinalbese si avvicina a lei: “Bagnata completamente appena mi si avvicina!”. In conclusione pur bruciando di passione nei confronti di Antonino, non se la sente di oltrepassare quel limite che, automaticamente, farebbe scattare il divorzio da suo marito Bradford Beck. Sui social la sua battuta hot non è passata inosservata e sono stati molti gli insulti rivolti a Sofia.

Cristina Quaranta "sfotte" Sofia Giaele De Donà/ Piovono critiche sui social…

Sofia Giaele De Donà divisa tra il marito e Antonino Spinalbese: “Non mi trattengo ma…”

Sofia Giaele De Donà ha dichiarato di essere innamorata del marito ma al contempo non esclude l’attrazione nei confronti di Antonino Spinalbese. La concorrente del grande Fratello Vip confidandosi con Charlie Gnocchi ha infatti rivelato: “Mio marito lo amo, non è solo un mantenimento economico. Sono molto legata a lui. Lui accetta tutto fino a quando non ci sono sentimenti messi dentro. Accetta se è una cosa fisica, non accetterebbe una storia. Un limone potrei farlo con Anto, ma poi scatta altro dopo. Io so che poi non mi trattengo. Il mio problema è riuscire a trattenermi. Mica il bacio in se, che non sarebbe una problematica per come viviamo l’amore io e il mio compagno. Io quando sono con lui sono me stessa. Vorrei riuscire a fare qualcosa con Antonino, senza fare del male a chi ho fuori”. Sofia Giaele De Donà potrebbe però cadere tra le braccia di Antonino nell’ipotesi in cui Signorini si decidesse di mostrarle le foto in cui il marito appare in compagnia di un’altra donna. Cosa deciderà Sofia a quel punto?

GF Vip, Giaele De Donà innamorata di Antonino Spinalbese?/ "Me lo farei ogni secondo"













© RIPRODUZIONE RISERVATA