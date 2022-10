Sofia Giaele De Donà, “Nikita mi ha pugnalata alle spalle”/ Il retroscena…

Sofia Giaele De Donà ha dei dubbi su Antonino Spinalbese

Sofia Giaele De Donà espone i suoi dubbi sul suo rapporto con Antonino Spinalbese ad Elenoire Ferruzzi. La concorrente del Grande Fratello Vip è sempre più attratta da Antonino Spinalbese tanto che qualche giorno fa parlando con Attilio Romita ha dichiarato di avere il freno tirato a mano. La modella non vuole oltrepassare il limite consapevole di avere a casa un marito anche se la tentazione è sempre più forte. Parlando con Elenoire Ferruzzi, Sofia espone le sue perplessità in merito ad Antonino Spinalbese: “Non riesco a decifrarlo. Tante volte mi viene vicino, poi si allontana”. Elenoire Ferruzzi sottolinea la discontinuità di Antonino Spinalbese mentre Sofia Giaele De Donà fa notare a Elenoire: “Tutti sono convinti che io sia quella più presa ma a me non sembra così”.

Giaele De Donà e la nostalgia del padre/ "Lo amo più di me stessa e di mio marito"

Elenoire è convinta che tra loro ci sia dell’attrazione ma Sofia dice: “Sembra quasi come se io stia facendo un favore a lui nel cacciarlo via”. Sofia Giaele De Donà è confusa sul comportamento di Spinalbese e si confida anche con Attilio Romita: “Ho sempre detto che abbiamo un’amicizia particolare, un gran bene, tanta stima e fiducia, quando mi dicono sei persa…beh no”, spiega. Attilio Romita le ha fatto notare: “Ma infatti quando lui ha fatto la battuta prima per me è una fortuna che sia sposata, questo voleva dire. Questo impone un freno a mano che evita che la cosa diventi…fino a quando non gli dai una materia visiva, plateale…diciamo la verità se tu non avessi avuto un vincolo, tu questa storia te la saresti vissuta qua”.

Carolina Marconi: "Giaele? Vuole farsi la storia con Antonino senza rinunciare al miliardario"/ Lei: "Falsa!"

Sofia Giaele De Donà si scaglia contro Nikita Pelizon: “Hai rosicato…”

Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello vip c’è stato un faccia a faccia tra Sofia Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Tra le sue sembrava essersi creato un bel rapporto ma qualcosa si deve essere incrinato. Secondo Sofia, Nikita sarebbe gelosa del suo rapporto con Antonino Spinalbese. Sofia è arrivata ad uno scontro infuocato nelle scorse ore e a Nikita ha detto: “Da te mi aspettavo un comportamento diverso. Perché vista da fuori sembrava una cosa fatta per due motivi. Il primo perché magari avessi litigato con Antonino. E quindi non potendo nominarlo, hai nominato me, oppure perché stavi rosicando del rapporto che ho creato con Antonino e che all’inizio a te interessava”.

Giaele De Donà pronta a tradire il marito Brad con Antonino?/ "Divorzierebbe da me solo se facessi…"

Nikita però ha reagito duramente spiegandole di essere fuori strada: “Se capisci la mia persona che è molto buona, empatica, ipersensibile, vai a capire che era quello che ti ho detto”. Giaele però non è sembrata convinta e ha detto: “Potevi prendermi e dirmelo da parte: “Giaele ho visto delle cose ma me le puoi spiegare? Veramente sei presa di lui?”. Giaele ormai non si fida più di Nikita Pelizon: “Fa di tutto per dare fastidio alle persone. Mi ha nominato perché rosica”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA