Sofia Giaele De Donà, Ti Spedisco In Convento/ Dal lusso al giardinaggio e…

Ama viaggiare e vive nel lusso, questo possiamo dire subito di Sofia Giaele De Donà, una delle protagoniste di Ti spedisco in convento in onda su Real Time anche questa sera. Basta fare una ‘passeggiata’ nel suo profilo social per scoprire che la novella suora ha una vita molto attiva e non solo su Instagram ma anche nel vero senso della parola. Da New York a Instabul, dalle belle Capitali europee alle rinomate località turistiche italiane, siamo sicuri che Sofia non si è lasciata sfuggire occasione per viaggiare e per posare su Instagram conquistando migliaia di fan. Le sue foto sono spesso artistiche, mettono in mostra luoghi e oggetti che poco hanno a che fare con la vita comune e, sicuramente, quella in Convento, e proprio per questo si è detta pronta a lottare contro il materialismo, prendendo parte (anche se ci è arrivata trascinata dai suoi) al reality.

Sofia Giaele De Donà, Ti Spedisco In Convento, chi è e cosa fa nella vita?

Sofia Giaele De Donà ha 22 anni, è una studentessa ed è originaria di Jesolo. A differenza delle sue colleghe, lei lavora da diversi anni come modella e web influencer ed è proprio la passione per la moda che le ha permesso di farsi conoscere su Instagram e non solo visto che ha creato il brand d’abbigliamento. Sofia Giaele vive a Los Angeles, due delle stanze della sua casa, fanno da cabina armadio per i suoi abiti e i suoi accessori, e di questo sembra felice anche il fidanzato, salvo smentite, che abbiamo modo di vedere anche sul suo profilo social. Nella sua vita c’è anche un cane di nome Laurent e anche lei ama i tatuaggi. Come finirà il suo percorso in Convento?

