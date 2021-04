Sofia Giaele De Donà, Ti Spedisco In Convento/ “Non voglio essere una mantenuta!”

E’ possibile che le ragazze di Ti spedisco in Convento tornino a cadere oppure no ma quello che possiamo dire è che Sofia Giaele De Donà si ritroverà a fare i conti con il suo futuro quando le suore chiuderanno la porta dietro di lei. La bella ‘suora’ amante della moda dovrà presto tornare a casa e proprio questa sera, in quest’ultima puntata del programma, scopriremo quale sarà l’epilogo della sua storia anche se, al momento, sembra che proprio lei sia quella con un obiettivo già ben focalizzato. Sofia non ha intenzione di fermarsi, ha un obiettivo e vuole raggiungerlo e per questo non vuole farsi mantenere ma vuole realizzarsi e lo farà proprio nella moda, il campo che più preferisce. Prima di farlo questa sera, dopo una gita con le sue compagne, si ritroverà ad affrontare una partita di calcio contro le suore che l’hanno accolta, alla fine ci saranno saluti e lacrime dopo questi 20 giorni insieme?

Sofia Giaele De Donà di Ti Spedisco In Convento ha un obiettivo: la moda

Ma chi è Sofia Giaele De Donà? Il suo nome è tutto un programma ma anche la sua vita non è da meno, soprattutto quella vissuta prima dell’arrivo in Ti Spedisco in Convento. Sofia ha 22 anni, è una studentessa ed è originaria di Jesolo e lavora già come modella e web influencer, la professione che le ha permesso di avere un discreto seguito sui social. Nella vita ha viaggiato spesso per lavoro e ha avuto modo di creare il suo brand d’abbigliamento. Vive a Los Angeles e una cabina armadio grande quanto due stanze. Come finirà il suo percorso in Convento?

