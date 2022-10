Sofia Giaele De Donà, tra l’ira del marito Bradford Beck e Antonino Spinalbese/ “Attento rischi nomination”

Sofia Giaele De Donà fa una confidenza a Antonino Spinalbese: “E’ andata a dire…”

Sofia Giaele De Donà si è confrontata con Antonino Spinalbese sulle strategie di gioco. Nella casa del Grande Fratello Vip Giaele si diverte a stuzzicare Antonino e gli rimprovera di non averle insegnato a giocare a biliardo: “Te ne stai approfittando” scherza la ragazza. Poi i due si confrontano su alcuni vipponi e su chi hanno intenzione di votare. “Tu sei obbligata a mettere me, anche se mi odi” le dice prendendola in giro. Giaele ha mantenuto un profilo basso, cercando di essere buona con tutti, nella speranza di non andare in Nomination per la terza volta. Ritiene, però, di non essere l’unica a doversi preoccupare del proprio percorso all’interno della Casa. Anche Antonino deve stare attento, perché si è chiaramente inimicato Giovanni Ciacci. Giaele gli suggerisce di non litigare ma Antonino è tranquillo: “È lui contro di me”.

Poi Sofia fa una rivelazione su una vippona senza però dire il nome: “E andata a dire che io avrei una relazione superficiale con mio marito e che lui non sarebbe contento. Si è fatta un suo film mentale e adesso secondo lei io sarei in una relazione aperta con mio marito e che lui sarebbe per questo un uomo infelice”. Lo spirito combattivo di Giaele esce fuori e, determinata, afferma che userà tutte le carte che possiede per poter rimanere nella Casa. È un’opportunità unica per la ragazza. “Voglio giocarmela al meglio” dice.

Nella casa del Grande Fratello Vip hanno destato scalpore le dichiarazioni di Sofia Giaele De Donà su suo marito Brad Beck. La ragazza ha ammesso di trovarsi in un matrimonio libero in cui sono ammessi tradimenti. La ragazza però si è poi pentita delle sue dichiarazioni: “Lui è per la privacy. Non voleva nemmeno che lo nominassi, a momenti. Ho raccontato della nostra relazione aperta e lui non voleva. Poi gli ho spiegato che finché non ne avessimo parlato, l’argomento sarebbe rimasto un tabù, come se ci dovessimo sentire sbagliati io e lui. Non è così. Perché dovremmo nasconderlo? Penso che lui la stia vivendo male, magari gli amici lo stanno insultando, chissà cosa gli stanno dicendo gli amici e la gente intorno a lui”.

La reazione del marito non si è fatta attendere. Attraverso il suo portavoce, l’uomo ha fatto capire di essere rimasto contrariato dalle dichiarazioni della moglie: “Brad riferisce che appunto è molto contrariato sul percorso lavorativo della moglie Sofia, in quanto non gli è piaciuto per nulla che lei rendesse note delle parti segrete del loro rapporto, il quale è sì aperto, ma non accessibile così in profondità. Vista la sua posizione di imprenditore statunitense e la posizione istituzionale che ricopre anche nel nostro paese, vuole rimanere nell’ombra e si adopera solo dell’amico fidato Thomas”, si legge sulla pagine The Pipol Gossip.











