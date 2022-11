Sofia Giaele De Donà, “Voglio un confronto con mio marito”/ L’appello a Signorini…

Sofia Giaele De Donà vuole un confronto con il marito: Alfonso Signorini accoglierà la richiesta?

Sofia Giaele De Donà è sempre più preoccupata per suo marito Bredford Beck. Più passano i giorni nella casa del Grande Fratello Vip e più Sofia non sa cosa aspettarsi dal marito. Da quando si è avvicinata ad Antonino non ha più ricevuto un messaggio o una sorpresa da parte di Brad e ciò la manda nel pallone. La ragazza si sfoga con Daniele, che si mostra comprensivo con lei. Sente proprio l’esigenza di rivedere il marito, le basterebbe guardarlo negli occhi per capire ogni cosa. Non sa se la sua richiesta verrà esaudita: Brad non ama i riflettori e dubita che andrà a trovarla in tv. Al momento l’uomo si trova negli Stati Uniti, per cui le pare proprio impossibile che possa raggiungerla. Secondo Giaele, ha dato troppo peso ai commenti di alcuni compagni che non hanno fatto altro che instillarle paure e dubbi. Il suo desiderio sarebbe quello di scrivergli una lettera così da poter comunicare con lui ed avere un confronto.

È già stata lontana da Brad per molto tempo, ma è abituata a sentirlo spesso per cui la lontananza gli pesa più del solito. Triste e inquieta, Giaele attende risposte e rassicurazioni. Nonostante le critiche e gli attacchi, ha davvero a cuore le sorti del suo matrimonio e le preoccupazioni che sta vivendo ne sono una prova. Sofia dice a Daniele di voler aspettare fino a lunedì prossimo: “Volevo aspettare di vedere cosa sarebbe successo in questa puntata o anche la prossima. Voglio scrivere una lettera a mio marito, trovare un modo per comunicare con lui per farlo venire altrimenti non me la vivo bene”.

Sofia Giaele De Donè sta vivendo male la distanza dal marito Bredford Beck. Confidandosi con Daniele Dal Moro ammette però di aver vissuto già dei periodi di distanza dal marito: “Siamo stati anche due mesi senza vederci e questa situazione ora sta peggiorando tutto”. Parlando anche con Charlie Gnocchi, Sofia esprime i suoi dubbi sul matrimonio con Bredford: “Ci sono troppe cose che stanno iniziando a non tornare. Sta cosa che non mi ha mai mandato un aereo in 40 giorni…“, esordisce Giaele De Donà, che ha paura dell’assenza di gesti del marito.

Poi confida a Charlie Gnocchi: “Da quello che sta venendo fuori, perchè in tanti me lo stanno dicendo, viene fuori che io sia cotta e persa di Antonino. Se a lui è arrivato questo messaggio che io sono mezza innamorata di uno, capisci che è normale che ha le pal*e girate. Stare così senza sapere niente non riesco, vorrei parlarci vorrei vederlo, vorrei sapere. Ok, ti ha dato fastidio qualcosa pensi che io emotivamente sia coinvolta con un altro uomo dimmelo, fai qualcosa e non lasciarmi così”. L’influencer ammette di non aver visto nulla di male nella paparazzata con la sua migliore amica: “Io non ci ho visto niente di male nella paparazzata con la mia migliore amica perchè voglio credere nella loro buona fede, però capito che son troppe cose che iniziano a scricchiolare”.











