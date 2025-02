Sofia Goggia caduta: la ricostruzione dell’incidente

Nella mattinata di oggi si sono svolte le ultime prove di discesa per il Mondiale di Saalbach dove correranno le atlete italiane Sofia Goggia e Federica Brignone, in una di queste però una brutta scena ha spaventato i tifosi, Sofia Goggia caduta durante la discesa dopo un salto nella parte finale del tracciato, la sciatrice bergamasca stava scendendo la pista per l’ultima prova di giornata e già non era stata perfetta nella parte iniziale ma è nella parte finale che è successo quello che nessuno avrebbe voluto vedere.

Coppa del Mondo di sci 2025, “Federica Brignone può vincerla”/ Thoeni: “Goggia, che rientro!” (Esclusiva)

Un salto e un atterraggio sbagliato che ha portato la Goggia a scomporsi e cadere battendo il fianco, si è però poi immediatamente rialzata per portare a termine la pista.

Finita la discesa alle domande dei giornalisti ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni fisiche, “Sto bene, ma non è bello cadere a 120 km\h” ha dichiarato la Goggia che poi ha ammesso di aver fatto qualche errore di troppo nella parte superiore della pista, ma che se lo aspettava visto che non è mai riuscita a esprimere al meglio il suo sport in questo tracciato. “Ero sempre dietro anche nella parte alta e a questo punto ci andrò senza pressioni, continuando a studiare al video”.

DIRETTA DISCESA GARMISCH/ Federica Brignone ha vinto, Sofia Goggia seconda! Trionfo Italia (CdM sci 2025)

Sofia Goggia caduta: la gara di domani e la prova di Federica Brignone

La gara è prevista per domani e Sofia Goggia caduta le potrebbe far affrontare la gara in maniera poco lucida, che sia per lo spavento di quello che è successo oggi o per la voglia di strafare per dimostrare di essere sempre una delle migliori del mondo, questo stato d’animo confuso lo evidenzia l’intervista post discesa in cui ricostruisce quello che è successo in pista, il motivo della caduta e quello che sarebbe potuto succedere. “Ho rischiato su quel salto, ho saltato storta e mi è andata bene che non sia successo nulla di grave. Non avevo gli sci piatti e sono saltata storta”

Diretta gigante Plan De Corones/ Alice Robinson ha vinto, Brignone sbaglia e spreca! (21 gennaio 2025)!

Insieme a Sofia Goggia oggi alle prove di discesa c’era anche l’altra atleta italiana, Federica Brignone che dopo aver vinto l’argento nel superG è in fiducia e vuole provare a portare un’altra medaglia anche nella prossima gara e dopo le prove è quarta dietro ad Emma Aicher, sciatrice tedesca, l’austriaca Mirjam Puchner e la ceca Ester Ledecka. Sull’incidente della Goggia si è espressa dicendo: “Ero appena scesa, ho sentito tensione nel gruppo, non è mai bello vedere le cadute. L’importante è che stia bene”.