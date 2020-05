Sofia Goggia “Ho pensato al ritiro”/ L’azzurra: “Non trovavo gioia: ora punto al top”

Pubblicità

La stagione del circo bianco si è conclusa ormai diverso tempo e pure non nel modo migliore, e per le grandi protagoniste dello sci azzurro è ancora tempo di fare bilanci. E lo ha fatto questa mattina anche Sofia Goggia, campionessa olimpica e tra gli astri più splendenti del nostro squadrone azzurro dello sci, con una toccante intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove la bergamasca non ha avuto paura di ammettere “Si ho pensato anche al ritiro”. La sciatrice, che ha interrotto anzitempo la sua stagione 2019 della Coppa del mondo di sci lo scorso febbraio per la frattura del radio del braccio sinistro (in seguito a una caduta nel Super-G di Garmisch) ha infatti ammesso: “Non riuscivo a trarre gioia da ciò che facevo. Una mazzata: più mi sforzavo di reagire e più mi allontanavo dalla meta. Però dalle fasi di down mi sono sempre ripresa”. Ma da qui un nuovo bivio per la campionessa che ha avuto la forza di reagire nuovamente: “Stavolta avevo solo due opzioni: o smettere, o inseguire di nuovo il top. Ho scelto la seconda strada”.

SOFIA GOGGIA: IO SEMPRE INCOSTANTE MA ORE VOGLIO TORNARE AL TOP

Ma oltre alla tentazione di appendere anche gli sci al chiodo, ecco che vi è spazio nell’intervista anche per tante riflessioni, sulle cadute che hanno costellato la sua comunque più che vincente carriera (“Non erano frutto della frustrazione. Banalmente, ero instabile sugli sci: lo specchio del mio animo”) e pure l’ultimo infortunio (“Mi ha fatto schiantare, ma tutto ha sempre un disegno”), senza trascurare la nuova quotidianità in quarantena. Un momento che Sofia Goggia ha utilizzato per ritrovarsi dopo un periodo affatto semplice: “Ho lavorato per ritrovare serenità e pace interiore. Ho fatto ricorso anche alla spiritualità, una spiritualità laica. L’inverno tribolato nasce dalla mancanza di certe cose: ero una macchina con le gomme sgonfie”.

Per Sofia Goggia infatti troviamo alla spalle una stagione ricca di tribolazioni e con poca costanza nei risultati, come pure gli è già capitato in passato: “Era cominciata prima della stagione, per vari fattori. Non è colpa di questo o di quello: ciò che ci nuoce non arriva mai dall’esterno, ma è qualcosa che da dentro va all’esterno. Sembra un déjà-vu: sono sempre stata continua… nella discontinuità. Ho avuto periodi di transizione e quest’annata è uno di questi”. Pur però la nostra campionessa bergamasca non si arrende e punta di nuovo a fare grandi cose e tornare dunque a stupire se stessa ma anche noi: “ Voglio solo rivivere sensazioni di libertà sugli sci. Una volta provate quelle, ritrovo me stessa e sono a cavallo”.



