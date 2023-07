Sofia Goggia: “Posare nuda? In parte l’ho già fatto”/ “Massimo Giletti? Non parlo di gossip”

Sofia Goggia si racconta a il Messaggero e alla prima domanda, su Massimo Giletti, risponde secca: “Non parlo di gossip”. La sua carriera è costellata di successi ma la sciatrice viene seguita da una psichiatra per riuscire al meglio nel suo lavoro: “Diciamo che mi aiuta a creare una realtà emotiva più pulita. A un certo livello la testa è tutto. Quando scio non posso mai mollare, devo essere resistente e resiliente, e a volte sono proprio le emozioni a fregarmi, quelle che possono far dire “ha tutto ma non ha la testa”. Con la psichiatra lavoro proprio su di loro”.

Vincere, un po’ come per tutti gli atleti, è l’ossessione di Sofia: “Voglio esprimermi al massimo, arrivare al cancelletto e pensare: “Oggi me la gioco”. Non mi acconto mai perché il difficile non è arrivare, ma restare in vetta”. La solitudine, per lei, non è un problema: “La mia natura mi porta a vivere come un lupo… Questa è la mia croce e la mia delizia”. Da piccolina, invece, Sofia “Ero molto irrequieta, trasandata, ribelle… In quegli anni il mio essere lupo – pensare solo alle gare – mi ha portata ad avere pochissime relazioni sociali, fare tante assenze a scuola, sembrare sempre un’estranea per tutti. Zero feste. Non ero ben vista”. Goggia: “Fare tv? Dipende dal tipo d’offerta”

infortunio. Di più non saprei dire”. Sofia Goggia , a il Messaggero, parla anche dei suoi difetti: “Trattare gli altri come tratto me stessa: con durezza e poca tolleranza. Non si fa”. La sciatrice spiega anche di avere un’assicurazione sul suo corpo: “Ho un’assicurazione con la Federazione Italiana Sport Invernali. Per la valutazione economica credo che dipenda dall’. Di più non saprei dire”. Non solo scii, però, nella vita di Sofia. Quando le chiedono se poserebbe nuda su un giornale, spiega: “Dipende. Se me lo chiedessero di farlo in maniera non banale o volgare, ma elegante, perché no? Mi spoglierei. In parte l’ho già fatto”. Su un eventuale impiego nel mondo dello spettacolo, invece, dice: “Dipende dal tipo d’offerta. Ho altri quattro anni di sci ai massimi livelli, poi chissà cosa mi riserverà la vita”.

