Sofia Goggia, silenzio su Massimo Giletti/ “La mia vita privata deve restare tale”

Sofia Goggia, silenzio sulla vita privata

Sofia Goggia si racconta in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica svelando i suoi obiettivi sportivi e scegliendo il silenzio per commentare le notizie della sua vita privata. La campionessa è pronta a conquistare nuovi successi sportivi avendo capito quanto sia importante tenere privata la propria vita. Negli ultimi mesi, infatti, la Goggia si è ritrovata protagonista di copertine di settimanali di cronaca rosa per la sua amicizia con Massimo Giletti di cui, ai microfoni de La Repubblica, preferisce non parlare. «La mia vita privata deve restare tale», spiega la campionessa che, ad ottobre, sarà impegnata nella Coppa del mondo di sci.

Pensando a quelli che sono stati i suoi ultimi impegni sportivi, la Goggia non nasconde di aver vissuto anche dei momenti difficili. «Tutti sottovalutano le difficoltà che ho avuto, senza mai mostrarle. Ho vinto il giorno dopo essere stata operata, una persona normale non ricorderebbe nemmeno come si chiama. Tenevo il bastoncino con due dita di una mano gonfia, ho modificato la postura danneggiando le gare di gennaio. Ma se ti presenti al cancelletto non hai scuse».

Sofia Goggia e gli obiettivi sportivi

Quello che sta per iniziare sarà un anno sportivo senza Olimpiadi e Mondiali. Motivo per cui la Coppia del Mondo può essere importante per la carriera della sciatrice. “Cosa significa vincere la coppa generale bisogna chiederlo all’unica italiana che ci è riuscita: Federica Brignone. Ci facevo un pensierino in passato, ma ora con una Mikaela Shiffrin a questi livelli credo sia molto difficile. Ho altri traguardi adesso”, spiega.

E sul mondo del gossip di cui, in alcuni momenti, è stata protagonista, ha detto: “È una dimensione che ormai mi appartiene. Io mi concentro sul mio lavoro e spero che la gente parli solo delle mie gesta sugli sci. Ma la mia vita privata tale deve rimanere”.

