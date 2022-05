Sofia Goggia: “Troppi infortuni in carriera”/ “Brignone? Sana rivalità. Sono single…”

Sofia Goggia, ospite della finalissima di “Amici”, è una delle stelle indiscusse della Nazionale italiana femminile di sci alpino. Recentemente, ha fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate al “Corriere della Sera” sugli omosessuali nello sci (“Tra le donne qualcuna c’è, tra gli uomini direi di no: devono gettarsi giù dalla Streif…”) e sulla partecipazione dei transgender alle gare con le donne: “A livello di sport, un uomo che si trasforma in donna ha caratteristiche fisiche, anche a livello ormonale, che consentono di spingere di più. Non credo allora che sia giusto”.

Sofia Goggia "Sciatori gay? Uomini no, devono fare la Streif"/ "Ho esame con Orsini…"

Un vespaio di polemiche è stato suscitato da queste frasi, con Sofia Goggia che ha anche affrontato la tematica del femminismo, sottolineando come le donne debbano lottare per i loro diritti, come la parità di retribuzione: “Ma le donne sono donne, gli uomini, uomini – ha aggiunto –. Non mi piace quando dicono: donna con le p*lle. Perché devi giudicarmi da quello che non ho, che non sono?”.

Maria Rosa Quario, chi è la mamma Federica Brignone/ La polemica con Sofia Goggia...

SOFIA GOGGIA: “TROPPI INFORTUNI IN CARRIERA, MA HO SEMPRE MESSO DEDIZIONE E VOLONTÀ PER TORNARE”

A fine marzo, peraltro, Sofia Goggia era intervenuta a “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e nella quale ha ricordato il modo in cui nacque il suo amore per lo sci: “Con mio fratello Tommaso ogni week-end andavamo nel nostro appartamento a Foppolo durante le vacanze di Natale e volevo emularlo, andando come lui sugli sci. Avevo 4 anni. Poi, il 9 ottobre 2002, quando avevo nove anni, lo sci club ci fece compilare la scheda degli obiettivi, dove io scrissi che volevo vincere le Olimpiadi. È stato così, 16 anni dopo”.

Sofia Goggia/ "Federica Brignone? Nessuno screzio, ma sgradevole la polemica su..."

Nella carriera di Sofia Goggia, purtroppo, i guai fisici non sono mancati (“Ho avuto tanti, troppi infortuni, ma ho sempre messo dedizione e volontà per tornare. Lo sci è quello che voglio fare, ognuno ha un percorso diverso: il mio è così e lo accetto”), mentre il rapporto con l’altra stella azzurra Federica Brignone non è idilliaco: “Abbiamo un carattere e una personalità molto differenti. La rivalità, se sana, fa veramente bene. La storia dello sport è piena di storie di due antagonisti ed è giusto che sia così. Mette un po’ di pepe…”. Ad oggi Sofia Goggia è single: “Non ho trovato una relazione premiante per me”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA