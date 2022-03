Sofia Greenacre, chi è?/ Show dei record, giudice giovane con esperienza mondiale

C’è anche Sofia Greenacre tra i giudici de Lo show dei Record. La giovane giurata svizzera ha una notevole esperienza in questo ruolo, benché non abbia nemmeno compiuto trent’anni. La ventiseienne ha già valutato e certificato talenti e record in tutti il mondo. Da più di quattro anni fa parte della giuria del Guinness World Records e da questa sera, domenica 6 marzo, la vedremo all’opera ne Lo Show dei Record, il nuovo programma di Gerry Scotti in onda su Canale 5.

Con una grande passione per lo sport, Sofia Greenacre ama i numeri e le esibizioni più complesse. Non sarà facile stupirla perché la giurata svizzera è abituata ad esibizioni di alto livello. Stando a quanto trapela, tuttavia, non dovrebbe rimanere delusa dai talenti di questa edizione.

Sofia Greenacre, chi è il giudice de Lo Show dei Record? Una carriera importante alle spalle

Sofia Greenacre è considerata tra i giurati de Lo Show dei Record. Nonostante la giovane età, si occupa da anni di valutare e certificare talenti, sportivi e intrattenitori provenienti da ogni nazione. Un piccolo grande record, in questo senso, lo ha firmato il padrone di casa, Gerry Scotti, che in piena pandemia è riuscito a registrare senza intoppi le puntate del programma. “Tra dicembre e gennaio a mettere insieme uno spettacolo che prevedeva l’arrivo di concorrenti da tutto il mondo è un miracolo produttivo”, ha raccontato il conduttore, orgoglioso dei talenti che si esibiranno in questa edizione e dei membri della giuria, tra cui appunto spicca Sofia Greenacre.

