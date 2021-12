Sofia Marco, chi è la fidanzata Alfa/ La pallavolo nel cuore, ma non solo

Chi è Sofia Marco?

Il cantante Alfa è fidanzato ormai da più di un anno con Sofia Marco, giocatrice di pallavolo della Serteco Volley School di Genova. I due hanno di fatto ufficializzato la loro storia nel momento in cui l’artista è uscito allo scoperto, lo scorso anno, con una foto di un loro bacio condiviso coi fan di Instagram. Benché stiano insieme da un po’ di tempo, della sua fidanzata Sofia Marco non sono moltissime le informazioni che circolano in rete. Ma sbirciando sulle varie piattaforme social e in generale sul web, abbiamo scoperto che la giovane giocatrice di pallavolo, naturalmente, ama la competizione e ha intenzioni serie per quanto riguarda lo sport. Non è un semplice hobby per lei, dato che ci mette impegno e passione, la stessa che traspare dalla sua storia d’amore con Alfa.

PULP FICTION/ Nel cast del film John Travolta e Uma Thurman (Italia 1)

Sofia Marco, vita privata: la pallavolo e Alfa nel cuore

Sofia Marco gioca nel campionato di Serie B 2 e qualche anno fa, nel 2017, è stata campionessa provinciale Under 16. Per Alfa l’incontro con Sofia è stato importantissimo e non a caso è stata la prima volta che si è sbilanciato pubblicamente sulla sua storia d’amore. In passato molti fan erano certi che il cantante fosse impegnato sentimentale con Virginia Montemaggi, una ragazza che tra l’altra era apparsa nel videoclip di Cin Cin, ma entrambi hanno sempre negato ogni rumors. Rumors che, inevitabilmente, sono stati spazzati via da quando nella vita di Alfa è arrivata Sofia Marco. I due hanno intenzioni serie, specialmente ora che la loro relazione vive un periodo di massimo slancio.

LEGGI ANCHE:

GLI ARISTOGATTI/ Classico Disney: si era parlato di un sequel, ma... (Rai 2)LE COMICHE/ Nel cast del film anche Pierfrancesco, figlio di Paolo Villaggio (Rete 4)

© RIPRODUZIONE RISERVATA