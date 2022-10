Sofia Raffaeli, ballerina per una notte/ La “formica atomica” da Milly Carlucci

Sofia Raffaeli, la neo campionessa ospite di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle 2022

Ospite di prestigio questa sera, sabato 29 ottobre, a Ballando con le Stelle 2022. Su Raiuno c’è Sofia Raffaeli, la giovanissima campionessa del mondo della ginnastica, fresca di 5 ori e un bronzo ai campionati disputati a Sofia in Bulgaria. La Raffaeli approda a Ballando con le Stelle in veste di ballerina per una notte, per conquistare il tesoretto da attribuire ai concorrenti in gara e per trasmettere il suo messaggio di perseveranza e di amore verso lo sport.

Dopo la grande vittoria ai mondiali, abbiamo visto Sofia in tv a Che Tempo Fa, dove è stata “coccolata” a dovere dal padrone di casa. In quell’occasione la neo-campionessa mondiale si era esibita in studio con una eleganza incantevole. La stessa che proverà ad imprimere nella coreografia pensata per la puntata di stasera.

Sofia Raffaeli, la nuova sfida è convincere la giuria di Ballando con le Stelle 2022

E’ un periodo magico per la “ballerina per una notte”, Sofia Raffaeli, che lo scorso settembre è stata anche “madrina” della presentazione della squadra di Serie A della Lube Volley. Milly Carlucci l’ha voluta fortissimamente per Ballando con le Stelle 2022, dove porta un messaggio d’amore per lo sport in generale e per la bandiera italiana.

Da atleta campionessa di certo, Sofia Raffaeli non si limiterà a partecipare, ma farà del suo meglio per sorprendere ancora e, soprattutto, convincere i giurati, non sempre benevoli, nemmeno nei confronti degli ospiti. La “formica atomica” riuscirà a stupirli?

