Sofia Raffaeli: “Il segreto? Allenamento e amore”/ “Dormo tanto e non esco quasi mai”

Per raggiungere tre ori e un bronzo in un solo Mondiale, Sofia Raffaeli si allena tanto ma soprattuto ama all’infinito questo sport, come ha raccontato al Corriere della Sera: “Posso sembrare una perfezionista, una maniaca dell’allenamento. In realtà amo alla follia quello che faccio e ci metto tutta me stessa perché la ritmica ti punisce se non lavori tanto”.

Sofia Raffaeli: “La mia vita da atleta”

La parte più faticosa dell’allenamento, per Sofia Raffaeli, è la ripetizione: “Ripetere lo stesso movimento centinaia di volte, fino a memorizzarlo. E poi incastrarlo con quello prima e quello dopo”. Al Corriere della Sera, l’atleta ha spiegato: “Sulla palla e in generale sugli attrezzi in volo mantieni un controllo visivo che devi mascherare per non rovinare l’estetica dell’esercizio. La cosa più difficile, che mi è successa giovedì con la bacchetta del nastro, è dover recuperare l’attrezzo a un centimetro dal suolo, prima che tocchi terra e scatti la penalità”.

