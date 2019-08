Sofia Resing, chi è la nuova fidanzata di Marco Borriello?/ Foto: “Lui è innamorato!”

L’ex calciatore Marco Borriello, attualmente dirigente sportivo dell’Ibiza-Eivissa, ha trovato una nuova fiamma. Parliamo della modella brasiliana Sofia Resing. Sofia, oltre ad essere una modella, è anche imprenditrice brasiliana. Classe 91′, ha 28 anni ed attualmente risiede nel Regno Unito. La moda è la sua passione ed è co-fondatrice di un brand di costumi da bagno che porta il suo nome. A lanciare la bomba riguardo la nascita di questa nuova coppia è stato Gabriele Parpiglia su Radio Deejay dove ha affermato che i due : “Girano mano nella mano, parlano in spagnolo. Lui è innamoratissimo. Non si vedeva un Borriello così da tempo”. I due stanno trascorrendo le vacanze sull’isola di Formentera, dove possono godersi la loro intimità tranquillamente. Il colpo di fulmine sarebbe durante un incontro tra amici.

Marco Borriello e Sofia Resing: è amore?

La nuova storia tra Marco Borriello e la Resing non è ancora “sbarcata” sui social. I due infatti non si sono ancora del tutto svelati, ma dando uno sguardo alle stories Instagram e alle foto è lampante che quest’estate Borriello l’abbia trascorsa con la Resing. L’ex attaccante che in Italia ha vestito varie maglie, è stato accostato, negli ultimi dodici mesi, a tantissime donne. Parliamo di Vittoria Deganello, Stefania Seimur, Larissa Schmidt e Cristina Buccino. Mentre nella lista delle sue ex figurano top model come Nina Senicar e Larissa Schmidt, ma anche Alessia Ventura, Eleonora Abbagnato e Nicole Minetti. Sicuramente la storia che molti ricordano è quella con Belen Rodriguez. Vedremo quindi se Borriello avrà trovato finalmente l’amore della sua vita. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore originario di Napoli, svelò: “Adesso sto iniziando a desiderare una compagna stabile e dei figli. Forse anche questo è merito di Ibiza e della sensazione di pace e di serenità che mi porto dentro da quando vivo qui. Nella mia vita ho incontrato tante furbacchione…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA