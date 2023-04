Sofia Richie e Elliot Grainge si sono sposati/ Le nozze da sogno con tre abiti Chanel

Sofia Richie e Elliot Grainge si sono sposati

Sofia Richie, figlia della leggenda della musica R&B Lionel Richie, si è sposata con Elliot Grainge in una sfarzosa cerimonia all’Hotel du Cap-Eden-Roc alle Antibes, in Costa Azzurra. La modella, imprenditrice e influencer, ha oggi 24 anni, mentre il marito, britannico fondatore dell’etichetta discografica 10K Projects con sede a Los Angeles, ne ha 29 anni, e al fine di poter convolare a nozze lei ha decido si convertirsi all’ebraismo.

Le nozze di Sofia Richie e Elliot Grainge non erano, ovviamente, aperte ne al pubblico ne ai giornalisti, ma si può facilmente immaginare la portata, tanto della cerimonia quanto del ricevimento, dal fatto che la neo sposa ha indossato tre abiti firmati da Chanel, fatti su misura per l’occasione. Di certo c’è che la modella è stata accompagnata all’altare dal padre, Lionel, mentre in sala era presente anche la madre, Diane Alexcander che assieme al marito ha vinto ben 4 Grammy. Presenti alle nozze di Sofia Richie e Elliot Grainge anche gli amici della coppia Paris Hilton e consorte, Cameron Diaz e Benji Madden, oltre alla sorella della sposa, Nicole, sposata con il fratello gemello di Madden, Joel.

I tre abiti Chanel di Sofia Richie

Per le sue nozze con Elliot Grainge, ovviamente, Sofia Richie ha scelto di vestire una delle maison di moda internazionali più importanti e rinomate, ovvero Chanel. Disegnato appositamente per lei, l’abito della maison parigina ha subito attirato le attenzioni delle riviste di settore, che hanno scoperto anche che la sposa è stata accompagnata nelle prove da Vogue, alla presenza della suocera (come tradizione vuole), Lady Caroline Grainge, e dell’amica Ali Meller.

L’abito con cui Sofia Richie si è presentata al cospetto di Elliot Grainge era in stile sirena, completamente realizzato in pizzo bianco e impreziosito da ricami in perline e paillette. Lo strasico e il velo riprendevano la tradizione classica, ma con una nota moderna data da tanti piccoli cristalli, mentre la scelta dei gioielli è stata piuttosto limitata. Per il party di nozze, invece, ha sfoggiato un abito ispirato dall’iconico vestito con cui Claudia Schiffer chiuse la sfilata di Chanel nel 1993. Un minidress, forse leggermente sfacciato, ma che addosso alla Richie non aveva nulla di volgare. Infine, il terzo abito di Chanel scelto da Sofia Richie per il matrimonio con Elliot Grainge l’ha utilizzato alla cena di prova. Molto elegante, era composto da una casacca lunga con maniche e da una gonna a tubo lunga fino alle caviglie, in uno stile tipicamente anni ’30.

