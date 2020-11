Sofia Sala, Dayane Mello lascia il Grande Fratello Vip per la figlia?/ Le manca, è pronta a ritirarsi…

Sofia Sala è la figlia di Dayane Mello e Stefano Sala. Nata nel 2014, Sofia è stata il frutto della passione che ha travolto la modella brasiliana e l’attore italiano: “L’ho conosciuta sette anni fa e dopo due settimane dal nostro primo incontro è rimasta incinta. Un fulmine a ciel sereno. Eravamo giovani, contenti e spensierati. Non abbiamo mai avuto il dubbio di dire: ‘Non teniamolo’. Mai!”, ha raccontato Stefano Sala al settimanale Chi. Tanto intensa quanto breve la loro relazione: dopo poco più di un anno si sono lasciati. Oggi Dayane e Stefano hanno l’affidamento congiunto di Sofia, che però vive con il padre. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha ricevuto un video messaggio dalla figlia Sofia che le ha fatto sapere di essere in buone mani, intenta a preparare gli addobbi natalizi con papà Stefano e ha chiesto alla mamma di restare per vincere il programma.

SOFIA SALA: LA FIGLIA DI DAYANE MELLO E STEFANO SALA

Dopo aver visto il videomessaggio della figlia, Dayane Mello si è sciolta in lacrime: “Sofia ha riempito il vuoto che ho sempre avuto dentro di me. Essere mamma di questa bambina è uno dei sentimenti più grandi che ho mai provato. Lei è tutto per me”. Nelle ultime ore Dayane Mello ha espresso chiaramente il desiderio di rivedere la figlia e lasciare quindi il Grande Fratello Vip, prolungato fino a febbraio 2021: “Non posso restare. Ho bisogno di rivedere mia figlia… Non riesco a togliermi la voce di mia figlia dalla testa che mi dice ‘mamma ho saputo che devi rimanere…’ Era triste…”, ha detto la modella facendo riferimento proprio al video messaggio della bambina. Inoltre la modella brasiliana si sente in colpa per aver perso alcuni grandi avvenimenti nella vita della figlia: “Ho già perso tante cose di lei, il suo primo giorno di scuola, ha perso due dentini, e io non ero lì…”. Gli altri concorrenti hanno cercato di farle cambiare idea, ma Dayane Mello sembra aver deciso: questa sera annuncerà la sua decisione di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip?



