Sofia Sala, figlia Dayane Mello/ Dettaglio inquietante nel disegno per lo Zio Lucas

Dayane Mello sta vivendo un momento drammatico. La morte prematura del fratello Lucas l’ha letteralmente sconvolta. A rincuorarla, però, ci sta pensando la piccola Sofia, la figlia nata dalla storia d’amore con Stefano Sala. La bambina ha solo sei anni e ama follemente sua madre. Soltanto lei è riuscita a far tornare un timido sorriso sul volto della modella. Non solo: Sofia Sala ha commosso tutta la famiglia con un disegno malinconico e con un dettaglio macabro. “Lei ha fatto un disegno in cui siamo presenti io e lei, con un angelo che vola sopra di noi. Quando Stefano (il papà di Sofia, ndr) e la famiglia lo hanno visto erano scioccati perché lei non sapeva niente”. Cosìha continuato: “È tutto connesso. Siamo fatti di energia, dovete stare bene, non pensare a niente che metta tristezza perché è solo un passaggio”.

Dayane sotto choc per la morte del fratello Luca, sua figlia Sofia la rincuora

Qualcuno ipotizza e spera in un messaggio di Sofia per sua madre Dayane Mello già questa sera. La piccola è l’unica che è riuscita a tenere acceso il volto della modella e in questa puntata del GFVIP potrebbe far sentire il proprio affetto a Dayane con un video messaggio. Il suo disegno, dedicato allo zio scomparso, ha già lasciato il segno. Dayane è rimasta sorpresa dalla sensibilità di sua figlia, che avrebbe realizzato il disegno ben prima di scoprire della scomparsa di Luca. “Le ho detto che è andato in cielo, ha fatto un incidente in macchina‘”, ha spiegato Dayane Mello al suo ritorno dentro la casa ai coinquilini.



