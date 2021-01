Sofia Sala, figlia Dayane Mello/ “Non la vedo da otto mesi, non ce la faccio più”

Sofia Sala è il grande amore di Dayane Mello. Nata dalla sua relazione, oggi finita con Stefano Sala, la bambina ha oggi sette anni e vive con il padre. Di lei si occupano anche i nonni paterni e, nella casa del Grande Fratello Vip, la modella brasiliana parla spesso di sua figlia descrivendola come una bambina autonoma, serena e felice. Lontana dalla sua bambina da mesi, negli scorsi giorni, la Mello, in seguito al nuovo prolungamento del reality show che terminerà a fine febbraio, si è lasciata andare ad uno sfogo in lacrime.

La modella brasiliana, prima di avere la possibilità di poter ascoltare al telefono la voce della sua bambina, ha tirato fuori la sofferenza che sta provando da mesi nel non poter condividere le sue giornate con lei. Pur avendo visto un suo filmato in occasione del Natale, Dayane Mello che è finita al centro di una polemica per alcune frasi rivolte a Tommaso Zorzi, ha ammesso che non vede l’ora di poter riabbracciate la sua bambina.

DAYANE MELLO PIANGE PER LA FIGLIA SOFIA SALA

Le lacrime di Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip sono tutte per la figlia Sofia. Dopo essersi emozionata per la sorpresa del fratello Juliano, la modella brasiliana si è lasciata andare alle lacrime trovando consolazione tra le braccia di Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola e Adua Del Vesco. “Sono 6 mesi che non vedo la figlia, ne ho persi altri 2 in lockdown. Non la vedo da 8 mesi“, ha detto piangendo. Le amiche hanno provato a tirarle su il morale, ma Dayane è convinta di aver perso molte cose della vita della sua bambina. A far tornare il sorriso a Dayane, poi, è stata proprio Sofia la quale, attraverso una telefonata, l’ha incoraggiata a restare nella casa, a vincere mentre lei la guarda in tv. Per Dayane Mello, dunque, questa sera, arriverà una bella notizia dalla sua bambina?



