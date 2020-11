Sofia Sala, figlia Dayane Mello/ Vive col papà Stefano Sala “ha cambiato le nostre vite”

Sofia Sala è la figlia di Dayane Mello, concorrente del Grande Fratello Vip in nomination e a rischio eliminazione. La modella brasiliana ha avuto la piccola – che oggi ha 7 anni – dalla sua precedente relazione con Stefano Sala, anche lui modello e concorrente della terza edizione del reality. Tre anni fa però i due si sono lasciati ed attualmente, la bambina vive proprio con il padre. Proprio il papà Stefano, in una intervista al settimanale Chi aveva svelato in che modo aveva appreso la notizia di Dayane incinta, a distanza di appena due settimane dal loro primo incontro. “Un fulmine a ciel sereno”, aveva spiegato il modello. All’epoca erano entrambi “giovani, contenti e spensierati” ma di fronte all’arrivo di Sofia nessuno dei due fece un passo indietro né ebbe dei dubbi. Adesso, come svelato da Stefano, nonostante qualche disguido i due hanno l’affido congiunto della figlia Sofia ma, ha aggiunto Sala, “la bimba vive a casa mia, cresce con me e mi occupo io delle sue spese e dei suoi alimenti, questo sia ben chiaro”.

SOFIA SALA, FIGLIA DAYANE MELLO: I DESIDERI DELLA MADRE

Dayane Mello proprio di recente è tornata a parlare della sua bambina Sofia, durante una conversazione con la new entry Selvaggia Roma. La modella brasiliana ha risposto ad alcune curiosità nella nuova arrivata relativamente alla fine della sua relazione con Stefano Sala ed inevitabilmente l’attenzione è ricaduta sulla figlia in comune, la piccola Sofia. “Abbiamo fatto una bambina ma non mi sono mai sentita veramente innamorata folle”. Parlando della primogenita ha poi aggiunto: “Sofia ha cambiato la nostra vita, è allucinante la vita che ho adesso insieme a mia figlia”. “Io non voglio niente più in questo mondo che non sia la sua salute, desidero che sia una bambina sana e giusta”, ha aggiunto la Mello parlando con Selvaggia. La mamma gieffina ha quindi spiegato ciò che vorrebbe della piccola figlia: “Deve essere una brava bambina, l’educazione è importante. Io voglio che mia figlia sia umile”, ha proseguito. All’asilo, ha raccontato la Mello, lei viene vista in parte come “diversa” perchè è la più alta tra i suoi amichetti e tutti le dicono continuamente quanto è bella. “Dopo un po’ io devo dirle, Sofia sei bellissima ma la bellezza interiore è la cosa più importante”, ha aggiunto la madre.



