Sofia Sala, figlia di Dayane Mello/ “Ti amo mamma, vinci il Grande Fratello Vip!”

Una bellissima sorpresa arriva al Grande Fratello Vip per Dayane Mello: si tratta di un videomessaggio di sua figlia Sofia Sala. La bambina ammette di sentire la mancanza della mamma ma di stare molto bene: “Ti amo tanto mamma, vinci il Grande Fratello Vip” le dice. Dayane è in lacrime e ammette che sua figlia è tutto ciò che di più bello c’è nella sua vita: “È la prima volta che non la vedo da tutto questo tempo, è cambiata! Non è più una bambina ma è una ragazzina! – così continua spiegando che – Lei ha riempito il vuoto che ho sempre avuto dentro di me, essere mamma di questa bambina è uno dei sentimenti più belli che ho avuto nella mia vita. Lei è tutto per me.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Sofia Sala è la figlia di Dayane Mello

C’è un pensiero fisso per Dayane Mello nella Casa del Grande Fratello Vip: sua figlia Sofia. La bellissima figlia avuta dalla relazione con Stefano Sala in questi mesi vive proprio col papà e la sua nuova compagna, la moglie Dasha Dareviankina, mentre Dayane continua la sua lunga avventura nella Casa. È però proprio la lontananza da Sofia l’ostacolo più grande per Dayane che, prima di essere un volto televisivo, è una mamma. Più volte in queste settimane l’abbiamo vista versare lacrime per la mancanza di Sofia ma lei, come altri in Casa che hanno figli piccoli, ha la possibilità di sentirla periodicamente grazie ad una telefonata in confessionale. È questo, infatti, l’unico contatto con l’esterno per la modella brasiliana.

Dayane Mello e il silenzio dell’ex Stefano Sala

D’altra parte Dayane Mello è sicura perché sa che con sua figlia c’è il papà, Stefano Sala. Nonostante tra i due ci siano stati più volte scontri e incomprensioni, di recente la modella ha avuto per lui parole di grande stima. “Lui mi ha dato una bambina bellissima, una famiglia e la nostra storia è stata stravolgente”, ha raccontato Dayane Mello proprio dentro la casa del Grande Fratello. E ha poi aggiunto: “Sono stata felicissima di essere rimasta incinta, lui è stato molto presente”. Nessun contatto c’è però stato tra i due nel corso di questi due mesi di reclusione della Mello al Grande Fratello Vip.



© RIPRODUZIONE RISERVATA