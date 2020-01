Sofia Scalia chi è?/ Così è nato il duo Me contro Tre con Luigi Calagna (Domenica in)

Sofia Scalia è conosciuta ormai come Sofì del duo web Me contro Te, un’idea nata con il fidanzato ormai storico Luigi Calagna. I due hanno formato grazie a Youtube il celebre team trote, grazie ai video in cui hanno lanciato dei veri e propri tormentoni per i bambini che vanno dai 4 ai 10 anni. Prossima a interpretare il suo primo ruolo di protagonista al cinema, Sofia sarà il prossimo 17 gennaio nelle sale cinematografiche con La vendetta del Signor S, con la regia di Gianluca Leuzzi e ovviamente in coppia con Luigi. Fidanzati da sette anni e online da quattro, i due hanno iniziato il progetto mentre Sofia frequentava ancora il Liceo Scientifico della sua cittadina, anche se inizialmente pensavano di far divertire solo gli amici. Nasce così la volontà come coppia di sfidarsi, di creare delle challenge per creare contenuti divertenti.

SOFIA SCALIA, IL SUCCESSO CON LUIGI CALAGNA

“Non sapevamo come realizzare un video, quindi ci mettevamo parecchio tempo”, ha confessato lei a Sorrisi, “avevamo poche visualizzazioni, a malapena una decina. Neanche i nostri amici ci guardavano!”. Il successo però era già dietro l’angolo, tanto che in pochi mesi i due raggiungono 1000 iscritti sul loro canale Youtube. “Allora ci siamo fatti una promessa: se in un anno fossimo arrivati a 10 mila iscritti, che sembrava una cifra irraggiungibile, avremmo continuato. Altrimenti avremmo chiuso tutto”, confessa. A quanto pare le cose sono andate poi meglio del previsto, dato che Sofia e Luigi hanno in realtà conquistato i 100 mila utenti in quell’arco di tempo. Educativa e creativa: Sofia Scalia ha attirato l’attenzione non solo dei bambini di tutto il mondo, ma anche del Moige, il Movimento Italiano Genitori.

IL DEBUTTO AL CINEMA

Il duo Me contro Te creato con il fidanzato Luigi Calagna, con cui sarà ospite della puntata di Domenica In di oggi, 5 gennaio 2020, ha puntato tutto sui bambini e sul divertimento, sulla sperimentazione e su proporre sempre cose nuove. “Uno stimolo a non rimanere a casa a guardare i video in maniera passiva, ma diventare parte attiva del nostro canale”, dice lei a Sorrisi. All’inizio però Sofia e il fidanzato hanno deciso di tenere nascosto il fatto che avessero una relazione, nonostante le numerose domande dei bimbi, che evidentemente avevano già capito tutto. Negli ultimi due anni tuttavia le domande si sono concentrate sul Signor S, il terribile antagonista della coppia, che nel film La vendetta del Signor S, cercherà di colpire ancora una volta. “Vorremmo che fosse un’esperienza da condividere con tutta la famiglia”, dice Sofia, “per i nostri piccoli fan, che magari verranno al cinema per la prima volta, ma anche per i genitori che li accompagneranno. Sarà divertente per tutti!”.



