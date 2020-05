Sofia Siena, attrice hard “Giorgia Meloni sogno erotico”/ Milf confessa: “fa sangue”

Pubblicità

Sofia Siena, attrice hard con cinquanta film all’attivo, ha confessato le sue perversioni erotiche in un’intervista rilasciata a Dagospia. Le sue dichiarazioni si sono rivelate alquanto curiose e per certi versi scioccanti, in quanto hanno indirettamente coinvolto la leader di Fratelli di Italia, Giorgia Meloni. Sofia Siena infatti ha ammesso di ritenersi maledettamente attratta dalla famosa deputata, che rappresenterebbe il suo sogno erotico più grande: “Passerei una notte di se*so sfrenato saffico con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, oltre a essere una sua elettrice mi fa sangue, fa uscire la mia parte siciliana, quella calda, perversa e passionale!”, ha dichiarato l’attrice a Dagospia. Dichiarazioni roboanti, almeno quanto le altre che la Siena ha rilasciato al noto portale senza trattenersi.

Sofia Siena, confessioni choc dell’attrice ‘milf’: “perso verginità a 13 anni, gli uomini..”

Sofia Siena si è rivelata piuttosto disinibita nella sua intervista a Dagospia, togliendo qualsiasi tipo di filtro nel linguaggio e nei modi di comunicare. L’attrice hard non ha fatto mistero di essere rimasta affascinata dal mondo hard fin da giovane. E ha inoltre ammesso di non aver alcun tabù a letto: “Non amo la violenza, ma amo essere al centro dell’attenzione di tanti uomini”, ha precisato. Sofia Siena, attrice ‘milf’ è orgogliosa dei suoi record personali, come aver perso la verginità all’età di tredici anni ed essere andata a letto con ventidue uomini: “Li ho soddisfatto da sola ovviamente, lo dico con orgoglio!”



