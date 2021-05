Sofia Testi, scomparsa da Verona/ La madre “Non è da sola: qualcuno me la trattiene”

La scomparsa della giovane Sofia Testi, 24enne di Verona, è stata affrontata nel corso della nuova puntata di Chi l’ha visto. A parlare della ragazza e lanciare un appello ai telespettatori del programma di Rai3 è stata la madre, visibilmente provata dal prolungato silenzio della figlia. Sofia ama particolarmente i gatti e gli animali in generale, al punto di prendersi cura delle galline di famiglia. “Sofia è bravissima, mi aiuta con la nonna, ha fatto da badante al mio papà per un anno intero, è bravissima”, ha commentato. Sofia scompare misteriosamente lo scorso 7 maggio. Alle 10 del mattino la giovane avrebbe riferito alla madre che sarebbe andata a prendere il giornale per la nonna avvertendo che sarebbe andata poi in centro. Alla madre avrebbe detto di preferire andare a piedi. “Alle 11.26 ricevo un sms”: la figlia la tranquillizzava sul fatto che fosse scesa dal pullman e che sarebbe andata per negozi, avvisando che si sarebbe fatta sentire più tardi.

Quando la madre ha provato a mandare un messaggio alle 17.25, il telefono di Sofia risultava già spento: “Impossibile però… riprovo alle 18 e lì comincia il panico perché non è possibile”, dice la mamma.

SOFIA TESTI, SCOMPARSA DA VERONA: LA DISPERAZIONE DELLA MADRE

Tante le passione della 24enne Sofia Testi della quale non si hanno notizie da 20 giorni, in particolare la sua squadra del cuore, il Verona: “Per lei è la sua vita”, ha commentato la madre. Sofia lavora come steward, un lavoro nato per caso ma che la soddisfa molto. “E’ una persona allegra”, ha ammesso la madre, “lei la musica la rallegra, canta, è bella…”. In merito alla sua sparizione da ormai troppi giorni, la donna ha commentato: “Non è da lei, allontanarsi da casa senza neanche avvisare, non è possibile… Lei mi chiamava ogni minuto. Non è da sola e c’è qualcuno che me la trattiene. Come l’abbia convinto a fare questo… no…”. Parlando del giorno della scomparsa, mamma Laura ha ammesso di non essersi accorta di alcuna anomalia: “Pensando adesso qualcosa di diverso posso trovarlo. Ad esempio ci siamo accorti che aveva prelevato dei soldi giorni prima”. Tuttavia ha spiegato, “si è allontanata con la speranza di andare con qualcuno che la trattasse bene e le volesse bene ma che non mi dicesse niente non è normale”.

