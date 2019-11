Sofia Tornambene, Inedito “A domani per sempre”/ Grande attesa per stasera (X Factor)

A domani per sempre, l’inedito di Sofia Tornambene e la grande attesa per stasera

Sofia Tornambene è tra i favoriti alla vittoria del programma musicale X Factor, la vedremo stasera con l’inedito A domani per sempre brano con il quale si era già fatta conoscere nella prima fase di selezione. La cantante Under donne, guidata da Sfera Ebbasta, mostra sfaccettature sempre originali e varie della sua personalità in ogni nuova esibizione da lei affrontata, puntata dopo puntata. Dopo le recenti puntualizzazioni di alcuni giudici, che ritenendola troppo intimista ed introspettiva le hanno consigliato di eseguire brani nuovi, freschi ed adeguati alla sua personalità, la giovane cantante ha deciso di stupire tutti affrontando un brano inaspettato d’autore. La sua ultima interpretazione di Papaoutai di Stromae, supportata da una messa in scena evocativa, ha colpito particolarmente Mara Maionchi che ha elogiato la padronanza sul palco dimostrata dalla giovane.

Sofia Tornambene, Under Donne X Factor: così la settimana scorsa

L’esibizione di Sofia Tornambene a X Factor per le Under donne è stata giudicata positivamente da tutti, Malika Ayane la ha definita una sfida vinta e Samuel ha apprezzato l’ottima interpretazione di una canzone particolarmente difficile. Sofia è un’artista completa, nonostante la giovane età, che aspira a diventare cantautrice e che della cantautrice ha tutta la sensibilità interpretativa e la magia comunicativa. Il pubblico è sempre stato a lei favorevole, fin dalla sua prima esibizione, mostrando la sua approvazione con standing ovation fino dalle prime esibizioni nelle auditions. Attualmente la cantante, che ha composto da sola l’inedito A domani per sempre, mostra numerosi punti forti come la versatilità di interpretazione, la maturità di composizione e la sensibilità soffrendo come unico punto debole la giovane età che a volte si tramuta in insicurezza.

Il pubblico è tutto con lei

Sofia Tornambene piace anche per i suoi punti deboli ed è molto probabile che stasera il pubblico di X Factor la voti garantendole il passaggio alla fase successiva. I fans la supportano numerosi, come dimostra anche l’ultimo regalo a lei arrivato clicca qui per il video. Attraverso l’Amazon Fan gift una fan le offre un buon mezzo per vincere l’unico punto debole: l’insicurezza. La diciassettenne aveva affrontato in passato altre competizioni, gareggiando a marzo di quest’anno nella gara reality di Sanremo Young con il nome d’arte di Kimono, pseudonimo derivato dal suo amore per le arti marziali. Nel programma, condotto da Antonella Clerici, si era fatta notare ed apprezzare per la potenza vocale, ma non era riuscita ad arrivare nè alla vittoria nè al successo.



