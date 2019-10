Sofia Tornambene “Kimono”/ La rivelazione delle Under Donne? (X Factor 13)

Sofia Tornambene detta “Kimono“ è una delle concorrenti Under Donne di X Factor 13. A soli 16 anni è una delle rivelazioni della tredicesima edizione del talent show di Sky Uno dove è entrata in punta di piedi conquistando tutti. Pubblico, critica e giudici sono tutti concordi nel dire che è un talento. Durante la fase delle Audizioni la giovanissima cantante si è presentata sul palco con “A domani per sempre”, un brano scritto da lei che ha emozionato tutti. Sfera Ebbasta non ha alcun dubbio: “Sei una bomba! già da come sei arrivata sul palco e da quello che hai detto si capisce che tu per avere 16 anni sei molto più avanti Poi hai inziato a cantare, hai pure spaccato e non so cos’altro dirti se non che sei una bomba”. Anche la veterana Mara Maionchi è concorde col fatto che Kimono è un talento assoluto, anche se precisa: “mi fai un po’ paura… 16 anni, ammazza, sei molto brava. Sei molto più avanti rispetto alla età che hai. Forse è proprio la tua natura che ti spinge e a vivere una vita già prossima”.

Sofia Tornambene Kimono conquista tutti a X Factor 13

Anche Malika Ayane si complimenta con Kimono dicendole: “io sono sorpresa dalla maturità della tua scrittura, come hai sviluppato la melodia. L’unica cosa che mi chiedo è se adesso sei così tra dieci anni cosa ci combini? Brava veramente”, mentre Samuel dei Subsonica mette la ciligiena sulla torta: “hai conquistato tutti. Brava complimenti”. Un’esibizione coinvolgente quella di Sofia Tornambene che, con quattro si da parte dei giudici, passa automaticamente alla fase dei Bootcamp tra gli applausi del pubblico. A soli 16 anni, Sofia studia indirizzo grafico pubblicitario e caratterialmente si descrive come una ragazza timida e riservata. La musica e il karatè, da questo il nome d’arte Kimono, l’hanno aiutata a sbloccarsi e ad esprimersi. E’ una grande appassionata di musica e i suoi miti sono Justin Bieber, Bee gees, Michael Jackson, Pino Daniele e Freddie Mercury.

Kimono, Sofia Tornambene passerà ai Live di XF13?

Dalle Audizioni ai BootCamp il passo è breve, ma anche in questa occasione Kimono non ha deluso le aspettative, in particolare quelle di Sfera Ebbasta il capitano della categoria Under Donne di cui fa parte. La cantante ha presenta sul palco “La leva calcistica del ’68”, uno dei brani simbolo di Francesco De Gregori che ha interpretato magistralmente facendo emozionare il giudice e il pubblico. Sfera Ebbasta non ha alcun dubbio: una delle sedie è sua! Ora Kimono si gioca il tutto per tutto nella fase degli Home Visit. Riuscirà ad accedere alla fase finale dei Live?





