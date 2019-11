Sofia Tornambene, Under Donne/ Stasera canterà “C’est la vie” di Achille Lauro (X Factor 2019)

Alle Audizioni di X Factor 2019 Sofia Tornambene, che come nome d’arte si fa chiamare Kimono, cantante di Civitanova Marche, ha portato un inedito, dal titolo A domani per sempre, che racconta della speranza nutrita da due persone che vivono distanti di potersi un giorno finalmente ricongiungere. Scrive da tempo canzoni che trattano di una sua particolare visione dell’amore, di amicizia, di rapporti interpersonali e di esperienze vissute, e già questo inedito presentato alle Audizioni sembra aver emozionato da subito il pubblico e i giudici. Anche Lucia Tornambene è entrata a far parte delle Under Donne del rapper milanese Sfera Ebbasta. Anche la Tornambene, come la Petralia, ha soltanto sedici anni, ed ha colpito i giudici per la forza delle sue canzoni e della sua voce e, come ha affermato la Ayane, per la maturità che dimostra nello scrivere le sue canzoni. E la sua maturità è trasparita anche nell’interpretazione della canzone che ha presentato ai Bootcamp, La leva calcistica del ’68, storico brano di Francesco De Gregori del 1982, che parla della moltitudine delle sensazioni e delle emozioni provate da un bambino, calciatore provetto, durante un provino calcistico.

SOFIA TORNAMBENE E L’ESIBIZIONE DI FIX YOU AL PRIMO LIVE

People help the people, dei britannici Cherry Ghost, nella versione della cantante Birdy, è stato il suo pezzo per gli Home Visit tenutisi nella capitale tedesca, dimostrando ancora una volta la sua padronanza con il canto e la sua sicurezza durante le sue performance. Nel primo Live si è esibita ne L’ultimo bacio di Carmen Consoli, risultando un po’ melensa e poco spontanea, e al Live del 4 novembre è stata la volta di Fix You dei Coldplay, esibizione che ha visto lei e i ballerini della coreografia vestiti tutti con felpa rosa con cappuccio issato sulla testa e pantaloni neri. Sofia Tornambene è una ragazzina semplice, come se ne vedono tante, canta con una voce da ragazzina, come tante cantanti pop anglosassoni dei nostri tempi, ma proprio quest’ultima caratteristica la qualifica come una cantante pop matura dal punto di vista commerciale, pronta per essere lanciata sul mercato. Già all’età di tre anni cominciò ad esibirsi su un palco con suo padre, che è musicista jazz. Ha partecipato anche a Sanremo Young.





