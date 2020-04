SOFIA TORNAMBENE, VIDEO NUOVO SINGOLO/ Vincitrice X Factor: ecco “Ruota panoramica”

Pubblicità

L’ultima volta che stato possibile vederla in persona è stato lo scorso dicembre sul palco del Forum di Assago in occasione della finalissima di X Factor. Quella sera Sofia Tornambene risultò vincitrice. Adesso, che gli artisti non possono più esibirsi a causa dell’emergenza coronavirus, Sofia, si fa viva con un nuovo singolo, il brano Ruota panoramica che arriva dopo il suo altro inedito ascoltato durante il talent, A domani per sempre. “Sono sola in una giungla con il tempo che non passa”, canta la giovane artista e il riferimento, come spiega lei stessa, non è casuale, ma indica l’isolamento che tutti stiamo vivendo da ormai circa due mesi. Sofia però non si arrende, non si lascia prendere dalla tristezza e dal pessimismo. “Questa canzone ha un senso di spensieratezza, per il fatto di voler cercare un modo per uscire dalla routine e scacciare via la noia. Un po’ sempre sognante”, racconta in una intervista rilasciata al sito Rockol “Lo stile testuale è sempre sulla linea di ‘Domani per sempre’, molto sognante. Però abbiamo deciso di fare un brano un po’ più movimentato, più ritmato, per far vedere altri lati di me.” Il brano, con il testo scritto da Sofia insieme a Vincenzo Colella e Leonardo Zaccaria, è prodotto da Michele Canova (Tiziano Ferro, Giorgia, Jovanotti).

IN ARRIVO IL PRIMO DISCO

Lei e Canova non si sono ancora conosciti in quanto lui vive a Los Angeles: Purtroppo non l’ho ancora potuto conoscere di persona. Lui vive a Los Angeles, quindi mi ha mandato la base musicale, aveva creato uno strumentale su cui poi nella sessione abbiamo scritto parole e testo” spiega. Da questo singolo partirà poi un intero disco, sta scrivendo nuove canzoni. Sofia Tornambene, dice che i Queen sono i suoi “più grandi idoli” e di “ispirarsi moltissimo a Billie Eilish, Elisa, Ultimo”,. Nella scrittura dei suoi brani cerca di essere “molto spontanea” e ha aggiunto: “Non cerco di fare tipo ‘adesso questo brano lo voglio fare simile a’. Cerco di trovare il mio mondo”. E X Factor? “un’esperienza che terrò sempre nel cuore, perché mi ha fatta crescere, mi ha fatto conoscere persone meravigliose, e per me è stata una vetrina immensa che mi ha permesso di continuare la mia carriera e sono veramente contenta.”





