Sofia Tornambene, vincitrice?/ Ecco cosa canterà in finale (X Factor 2019)

L’attesa sta per volgere al termine: questa sera sarà ufficialmente decretato il vincitore dell’edizione 2019 di X Factor. Nel novero dei favoriti rientra a pieno titolo la giovanissima Sofia Tornambene, in arte “Kimono”, già apprezzata sul piccolo schermo in occasione della scorsa edizione di Sanremo Young. È ancora minorenne (17 anni), ma sul palco del talent show targato Sky Uno ha conquistato tutti, prendendosi la scena puntata dopo puntata e guadagnando l’accesso all’atto conclusivo della trasmissione grazie a una performance da incorniciare. In semifinale, infatti, la ragazza ha interpretato un brano di Michael Jackson, “Human Nature”, strappando gli applausi convinti del pubblico e della giuria. “Non era assolutamente facile, hai trasmesso benissimo il messaggio della canzone”, ha dichiarato Mara Maionchi, a cui ha fatto eco Malika Ayane: “Mi hai preso e portato via con te, sei stata veramente brava”. Samuel, frontman dei Subsonica: “Sei cresciuta tantissimo, nei grandi classici sei perfettamente a tuo agio”. Decisamente “senza filtri” il commento di Sfera Ebbasta: “Hai veramente spaccato, sono molto orgoglioso del tuo percorso. Il pubblico e i giudici sono con te: ormai sul palco c’è una professionista, ti toglierai importanti soddisfazioni”.

SOFIA TORNAMBENE: ECCO COSA CANTERÀ IN FINALE A X FACTOR 2019

Mentre sui social e nell’universo mediatico sale la tensione per l’appropinquarsi della finalissima di X Factor 2019, in programma nella serata di oggi, giovedì 12 dicembre, ruota grande curiosità attorno alla sua formula, spiegata in un dettagliato video dai giudici del programma, diffuso nei giorni scorsi in rete. Sarà una serata di emozioni indubbie anche per Sofia Tornambene, appartenente alla categoria “Under donna”. La prima manche, infatti, prevede un duetto con la star internazionale Robbie Williams, che non necessita certo di troppe presentazioni. La seconda, invece, proporrà il “best of” dei concorrenti in lizza per il successo, mentre nel corso della terza troveranno spazio gli inediti. Sofia, nella seconda frazione della finale, interpreterà brani tecnicamente complicati e al tempo stesso diversi tra loro: il primo sarà “Fix You” dei Coldplay, seguito da “C’est la vie” di Achille Lauro e “Papaoutai” di Stromae. L’inedito, infine, dovrebbe/potrebbe essere “A domani per sempre”, scritto dalla stessa cantante con l’ausilio di Valeria Romitelli e la produzione di Shablo e Max D’Ambra.

CHI È SOFIA TORNAMBENE, FINALISTA DI X FACTOR 2019

Nata a Civitanova Marche 17 primavere fa, Sofia Tornambene nella vita di tutti i giorni è una studentessa come tanti suoi coetanei, iscritta alla scuola secondaria di secondo grado. Frequenta, in particolare, l’istituto tecnico grafico-pubblicitario, scelta che dimostra tutta la sua poliedricità e il suo eclettismo, percepibili peraltro in ogni sua esibizione. Ama la musica e tutto ciò che le gravita attorno sin da piccolina, quando suo papà, Giovanni, le ha fatto scoprire il mondo del canto, con le prime lezioni che risalgono ormai a nove anni fa. Tuttavia, Sofia non è solo voce, intonazione e note; sa, infatti, suonare addirittura tre strumenti, quali il pianoforte, la chitarra e la batteria. È innamorata pazza di idoli musicali non propriamente appartenenti alla sua generazione (Freddie Mercury, i Bee Gees e Michael Jackson), sintomo dell’invidiabile retroterra culturale che la concorrente è riuscita a crearsi nella sua fin qui breve esistenza. Nel tempo libero a sua disposizione, che immaginiamo non essere moltissimo fra scuola e musica, ama dedicarsi allo studio della lingua inglese e alla pratica della ginnastica.



