Sofia Vergara, attrice, produttrice e modella colombiana, nata nel 1972 a Barranquilla, fu scoperta per caso da un fotografo mentre passeggiava in riva al mare. Su una spiaggia colombiana, infatti, riuscì ad attirare l’attenzione di un uomo interno al mondo dello spettacolo, che le offrì una possibilità di cominciare la sua carriera nel mondo della moda e della televisione. Trasferitasi a Bogotà proprio per lavorare come modella, all’inizio della sua carriera si è avvicinata anche al mondo della televisione, venendo spesso invitata come ospite in diverse trasmissioni, che la fecero diventare famosa in America Latina. Negli anni successivi Sofia Vergara ha ottenuto sempre più spazio tra cinema e televisione, con progetti come calendari sexy. Più avanti ha ricoperto il ruolo di Alicia Oviedo in “Desperate Housewives”, recitando in diversi film e fiction tv. Nel 2024 è stata invece Griselda Blanco nell’omonima miniserie di Netflix.

Sofia Vergara, chi è: mamma a 19 anni di Manolo

Sofia Vergara nel 1991 è diventata mamma di Manolo: aveva solamente 19 anni quando è nato suo figlio. L’anno precedente si era sposata con Joe Gonzalez, il suo migliore amico. Dopo due anni, i due hanno divorziato: accanto a Sofia è rimasto però Manolo, il figlio. Sofia ha avuto inoltre un lungo matrimonio con Joe Manganiello, attore statunitense: i due sono stati insieme dal 2015 al 2023. “Il mio matrimonio è finito perché mio marito era più giovane. Voleva avere dei figli e io non volevo essere una mamma anziana” ha spiegato Sofia. Secondo Joe, però, non è questa la reale motivazione che ha portato alla rottura tra lui e la moglie: a suo dire, si sarebbero allontanati perché a volte le cose finiscono, anche senza una ragione.

Di recente Sofia Vergara avrebbe avuto una storia con Lewis Hamilton, di 12 anni più giovane di lei. Una relazione fugace, durata poco: a quanto pare, però, Sofia avrebbe continuato a cercarlo, cercando un confronto con lui e sperando in qualcosa di più.