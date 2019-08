Sofia Viscardi senza tett*/ “Capita, ho altre qualità!”: la risposta è perfetta

Sofia Viscardi, nota YouTuber milanese, ha postato uno scatto con il seno – quasi – di fuori. “Non capisco perché si ostinino a lasciarmi in mano il timone”, scrive nella didascalia che la ritrae mentre guida una imbarcazione. Tanti i commenti sul suo profilo ufficiale di Instagram, che le fanno notare di avere un “davanzale” piccolino. Dubitiamo però, che alla Viscardi, da ormai molto tempo impegnata in progetti molti interessanti tramite web, possa realmente importare di avere una taglia di reggiseno che non supera la seconda. E per questo motivo, le faccio già il mio personale applauso. Il web però, anche questa volta non perdona e commenta in maniera aspra e irritante. “piccole tette grande cuore”, risponde lei a chi le fa notare: “Se è piatta non fateglielo pesare ancora di più, e che cazz…”. “Da piccole tette derivano grandi responsabilità”, ironizza in maniera intelligente un altro estimatore.

Sofia Viscardi senza tette: “Capita, ho altre qualità!”

Sofia Viscardi per fortuna, vanta anche un solito gruppi di fan intelligenti e ricchi di osservazioni appropriate: “che poi come se le tette piccole fossero un “difetto”, si legge. Quando qualcuno le fa notare di avere dimenticato il reggiseno, partono in serie i commenti che tanto piacciono agli odiatori del web. “Ma quale reggiseno… Ho più tette io!”. “Io pensavo avessi tette”, scrive invece Gabriele. Ed anche in questo caso, la creatrice di contenuti, “smorza” la tensione social con un “Capita, ho altre qualità”. Poi il commento che probabilmente dovrebbe un po’ aprire gli occhi a tutti: “Quando faceva la youtuber a 16 anni c’era pure un video dove avevano fatto polemica perché si vedevano appena appena e il video dopo l’aveva fatto col maglione”. Ehy, voi del web, dovete ancora impedire alla gente di fare come gli pare? “Si sente il sapore di sale sulla pelle solo guardando la foto”, commenta il giovane fotografo palermitano Paolo Raeli. Chiudiamo così… con poesia e gentilezza.

Visualizza questo post su Instagram non capisco perché si ostinino a lasciarmi in mano il timone Un post condiviso da sofia (@sofiaviscardi) in data: 14 Ago 2019 alle ore 9:19 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA