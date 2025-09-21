Sofiane Bennacer è il giovane attore fidanzato con Valeria Bruni Tedeschi: trentatré anni di differenza non hanno mai rappresentato un problema..

Valeria Bruni Tedeschi, chi è Sofiance Bennacer: trentatré anni più giovane di lei e…

Forse non tutti sanno che l’attrice Valeria Bruni Tedeschi è felicemente impegnata, da ormai tre anni, con il giovane fidanzato Sofiane Bennacer. La differenza d’età tra i due colleghi è clamorosa: lui è infatti trentatré anni più giovane di lei. La coppia si è conosciuta sul set, durante le riprese del film Forever Young. Pare che ad unirli sia stato un colpo di fulmine immediato, da cui poi sono scaturiti nuovi incontri con l’inizio di una vera e propria relazione.

Veronica Berti, chi è la moglie di Andrea Bocelli / 25 anni di differenza d'età, ma un amore intenso

Per il primo anno, tuttavia, i due attori hanno mantenuto un basso profilo e sono usciti allo scoperto soltanto in un secondo momento. Nel 2023, Sofiane Bennacer è stato protagonista di una piccola grande scenata di gelosia nei confronti di Valeria Bruni Tedeschi, abbandonato la sala dopo aver visto una scena hot tra la compagna e Saurino.

Com’è morto Giorgio Armani, l’ex compagno Sergio Galeotti: “Devo tutto a lui”/ L’amore per Leo Dell’Orco

Valeria Bruni Tedeschi e la storia d’amore col giovane collega Sofiane Bennacer

Ma chi è e cosa sappiamo del compagno più giovane di Valeria Bruni Tedeschi? Come dicevamo poc’anzi, anche Sofiane è un attore. Classe 1997, ha capito fin da piccolo di voler intraprendere una carriera nel mondo del cinema. Era ancora un ragazzino quando iniziò a frequentare la scuola teatrale, per poi prendere parte a diversi film che si riveleranno molto apprezzati dal pubblico e dalla critica.

Tra questi, ci sono A letto con Sartre, Forever Young (Les Amandiers) e The Intern. Valeria Bruni Tedeschi e il fidanzato Sofiane Bennacer si sono trovati subito, ma nella prima fase della loro relazione hanno preferito mantenere un profilo basso, vivendosi senza troppi clamori. Poi però hanno deciso di uscire allo scoperto, confermando i rumor che comunque già aleggiavano sul loro conto.

Claudia Scarpari, chi è la moglie di Francesco Acerbi/ “Ecco come mi ha conquistata”