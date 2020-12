SOFTWARE/ Perché scegliere ITTweb per il proprio progetto e-commerce Magento

Nota per essere la piattaforma e-commerce più popolare al mondo, Magento rappresenta, a fronte di un campione di 1 milione di store digitali selezionati a livello internazionale, circa il 30% del mercato. È anche per questo che ITTweb, software house con un DNA da system integrator, dal 2008 ha deciso di specializzarsi in questo CMS per eCommerce e sul VTECRM, per poi lanciare Magesquared: il Magento 2 con il turbo. Perché scegliere ITTweb per il proprio progetto di e-commerce?

È un impegno protratto per oltre un decennio quello su Magento. La software house vanta una squadra di sviluppatori certificati Magento Front-end e Back-end, pronti a lavorare come un’estensione dell’azienda cliente. Vengono comprese e analizzate le specifiche del progetto, suggerite le soluzioni più efficaci e pianificato l’impegno richiesto per il raggiungimento degli obiettivi. Il cliente riceve inoltre un work breakdown dettagliato, una stima dei costi e una timeline di rilascio.

Il know-how di ITTweb è garantito da numerose certificazioni, tra cui Magento Certified Developer, Magento Certified Front-End Developer, Magento 2 Certified Solution Specialist, Magento 2 Certified Associate Developer, Vue Storefront Partner, vtenext Master Partner.

Anni di lavoro e specializzazione hanno portato all’ecosistema eCommerce Magesquared, che vede in Magento una risorsa fondamentale, abbinata alla tecnologia Progressive Web App (PWA) basata sul framework Vue Storefront e ai motori di ricerca intelligente cVetta e AccelaSearch, realizzati proprio da ITTweb.

Magesquared è flessibile, perché lo stack di base può essere potenziato legando il PIM per l’enrichment dei prodotti, il CRM per la BPM, ed integrando l’ERP attraverso uno dei connettori sviluppati dall’azienda.

Cosa rende unico Magento: affidabilità, funzionalità avanzate ed eccellenti prestazioni

La popolarità di Magento è effetto della sua affidabilità e delle tante funzionalità avanzate, che ne fanno la piattaforma perfetta per progetti di medie e grandi dimensioni. È utilizzata in oltre 200.000 store digitali che generano un business da più di 50 miliardi di dollari.

Tra le prerogative che distinguono la piattaforma troviamo robustezza e scalabilità, strumenti di marketing e SEO avanzati, supporto multilingua e gestione delle valute. Non solo. Consente la gestione di più shop online mediante una sola interfaccia amministrativa.

