“Sogna ragazzo sogna” perché è la canzone segreta di Marco Tardelli/ “Ossessionato!”

È “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni la Canzone Segreta di Marco Tardelli. Il campione del mondo associa a questo brano tanti ricordi, soprattutto legati al suo grande amore per il calcio e alle esperienze passate in questo mondo che l’ha reso noto. È proprio Vecchioni infatti a raccontare dietro le quinte di Canzone Segreta “Lui è ossessionato da quella canzone, quindi sentirsela cantare sul palco solo per lui sarà un momento magico!” Ed è poi proprio il celebre cantautore a dedicargliela sul palco, lasciandolo in un fiume di lacrime, anche perché “Questa canzone mi riporta con la mente al passato ma non è di quel periodo…”, il periodo a cui si riferisce è quello dei mondiali di calcio vinti. Ma è una canzone che lo lascia in lacrime non solo perché legata a tanti momenti indimenticabili della sua vita, ma anche perché ricorda amici che, purtroppo, oggi non ci sono più, ed è lui stesso ad ammetterlo poi, ancora commosso, in diretta su Rai 1 al fianco dell’amico Roberto Vecchioni e della sua famiglia.





