Sogna tradimento del fidanzato con la sorella/ Poi scopre che è vero: lei è incinta

Il fidanzato la tradisce con la sorella e lei lo scopre da un sogno

Tra tutti i sogni premonitori, ci sono certamente quelli che lasciano un sapore amaro in bocca, a maggior ragione se poi si scoprono essere veri. Questo è quello che è successo a questa ragazza, famosa su Tik Tok, che spesso racconta i sogni che fa. Anche questa volta la giovane ha deciso di condividere la sua esperienza, pubblicando un video sul noto social network dove racconta di aver sognato il tradimento del fidanzato con la sorella, per poi scoprire essere vero qualche tempo dopo.

La giovane star di Tik Tok, il cui nome sul social è Steria.sa, racconta spesso i suoi sogni, che molte volte si avverano. Di recente ne ha fatto uno che riguarda lei, sua sorella e il suo fidanzato. “Ho passato 3 mesi esatti a sognare il mio fidanzato che mi tradiva con mia sorella“, spiega nel video, dicendo però di non aver creduto al suo inconscio, fidandosi in maniera totale di loro due. “Avendo un legame molto forte con lei mi sembrava impossibile”, commenta la giovane.

Sogna il tradimento del fidanzato con la sorella: “Lei incinta di 3 mesi”

Dopo aver sognato per mesi che il fidanzato la tradiva sulla sorella, la giovane ha scoperto che tutto ciò era realtà. La ragazza non ha voluto dar retta al proprio sogno… Eppure, “Peccato che un giorno il mio fidanzato si è presentato con lei dandomi la notizia che era incinta esattamente di 3 mesi“. Sotto al video della giovane sono apparsi molti commenti di sostegno: c’è chi scrive “Ormai non ci si può più fidare di nessuno… Nemmeno dei propri parenti..” oppure “Io scioccata spero per lei che abbia chiuso i rapporti con tutti e due”.

Proprio come la ragazza, anche ad un’altra giovane è accaduta una cosa simile, come raccontato nei commenti: “Scioccante ma vero, io un’intera estate ho sognato il mio ex con la mia migliore amica a metà settembre ho scoperto che era vero”. Il video, dunque, sarà sicuramente servito a più di qualcuno per aprire gli occhi e magari credere a qualche sogno spiacevole.











