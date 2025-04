Prima di Ballando con le stelle c’è Sognando… Ballando con le stelle. La gara si riapre con tre appuntamenti di casting show che serviranno a selezionare i 10 ballerini concorrenti della gara, in onda su Rai Uno dall’Auditorium Rai del Foro Italico. A condurre il nuovo appuntamento non poteva che essere lei: Milly Carlucci. La padrona di casa dell’amatissimo show di Rai Uno torna alla conduzione, come sempre affiancata da una giuria d’eccezione.

Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Simone Di Pasquale e Matteo Addino compongono la giuria di Sognando… Ballando con le stelle che non può che essere capitanata dal simbolo dello show: Carolyn Smith. Starà a loro osservare le esibizioni dei concorrenti e decidere chi merita di andare avanti e chi, invece, deve fermarsi. In ogni puntata si esibiranno 6 coppie e la giuria emetterà poi il proprio verdetto.

Sognando… Ballando con le stelle 2025, anticipazioni prima puntata su Rai 1: chi sono le coppie concorrenti

Nella prima puntata di oggi, sabato 12 aprile, si esibiranno dunque sei coppie. Si tratta di Dario Scuderi con Valentina Fiorini; Andrea Cavalieri con Aurora Ranvestel; Alvaro Corcoles con Francesca Ianuario; Silvio Anselmi con Eleonora Riccardi; Cristian Vanni con Chiara Cadeddu; infine Chiquito con Aly-Z. Solo al termine di tutte e sei le esibizioni, la giuria presieduta da Carolyn Smith sceglierà i migliori e scriverà i loro nomi all’interno di una busta chiusa. Chi passa, va direttamente alla terza puntata, dove sarò chiamato da Milly Carlucci ad esibirsi singolarmente. Solo in questo modo potrà tentare di conquistare uno dei posti disponibili nelle puntate in onda a partire da venerdì 9 maggio, sempre su Rai Uno.

La prima puntata di Sognando… Ballando con le stelle va in onda questa mattina, a partire dalle 10.50 in diretta su Rai Uno. È inoltre visibile in diretta streaming sul sito di Raiplay.