Apriamo le pagelle della semifinale di Sognando Ballando con le Stelle 2025 con un plauso ai vincitori della puntata: Yuri e Janiya. Il primo, anche solo per il fatto di essere riuscito a sbilanciare Selvaggia Lucarelli, meriterebbe una statua: l’ha letteralmente stregata. Con stile, tecnica e personalità ha portato la giurata dalla sua parte. Ha infatti vinto la puntata, impreziosendola con un bonus di dieci punti per la finale. Voto 8.5.

All’altra vincitrice, Janiya, diamo mezzo punto in più, perché sta vivendo settimane difficilissime e, come se non bastasse, ha cambiato partner di ballo a pochissime ore dalla puntata. Eccezionale, semplicemente eccezionale il suo modo di affrontare le difficoltà. Voto 9. Rientra sicuramente nella categoria top delle nostre pagelle anche Valentina Fiorini, che sprigiona un’energia immane, facendo tornare sui suoi passi quella stessa giuria che fino ad una settimana la “contestava” per via della sua altezza. Voto 8.

Sognando Ballando con le Stelle 2025: le pagelle della semifinale tra top e flop

Non ci ha invece convinto del tutto Hugo, dunque ci poniamo un po’ lo stesso quesito di Selvaggia Lucarelli e compagni di giuria: lo svedese ha le caratteristiche per guidare un allievo vip, nel caso in cui dovesse vincere il programma? Fin qui è apparso piuttosto piatto e i dubbi – è inutile negarlo – ci sono. Voto 5,5. Vanessa ha invece imbroccato una serata storta, danzando fuori tempo e tentando di rigirare la frittata con la giuria. Poteva semplicemente ammettere il flop, invece ha cercato scuse. Peccato perché può fare molto di più. Voto 4,5.

Abbiamo poi Mario e Chiquito in una sorta di limbo, dove non spiccano il volo ma nemmeno si fanno disprezzare: giusta la chance di vederli all’opera in finale, ma il voto non va oltre il 6. Voto 7, invece, ad Aly Z che al di là di ogni considerazione tecnica sa come farsi notare. Anche lei, tornerà venerdì prossimo in finale.