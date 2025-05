Tutto è pronto per Sognando Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci che potrebbe essere interrotto qualora ci dovesse essere la fumata bianca in Vaticano. Lo show sarà il modo per celebrare i suoi primi vent’anni e infatti il cast è davvero ricco e il pubblico non potrà far altro che apprezzarlo, anche se in molti speravano che fosse una sorta di All Star con le mitiche coppie in gara per i un ultimo giro di valzer televisivo.

La giuria sarà composta, come sempre, da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Gli immancabili tribuni: Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra. E poi la new entry Matteo Addino. Ci sarà anche Alberto Matano.

Si sa che a Sognando Ballando con le stelle bisognerà scegliere il nuovo maestro che entrerà nel cast del programma in onda in autunno. Ecco gli abbinamenti: Mario con Veera Kinnunen, Hugo con Giada Lini, Janiya con Pasquale La Rocca e Valentina con Nikita Perotti, Yoyo Flow con Rebecca Gabrielli, Yuri con Alessandra Tripoli, Eleonora con Luca Favilla, Vanessa con Carlo Aloia,, Chiquito con Anastasia Kuzmina e Aly-Z con Moreno Porcu. Da questi uscirà fuori il nuovo maestro di Ballando che avrà modo di affrontare la prossima stagione tv il sabato sera su Rai1.

Tra gli ospiti ci saranno Francesco Totti, che stilerà una classifica dei calciatori che hanno partecipato al programma, anche se Milly Carlucci vorrebbe tanto riuscire a farlo ballare. E poi è atteso il ritorno di Raimondo Todaro e Natalia Titova (ballerà con Emanuele Filiberto), che lasciarono proprio il dancing show di Rai1 per trovare fortuna nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Canteranno live anche cantanti del calibro di Francesco Gabbani, The Kolors, Sal Da Vinci e tanti altri.