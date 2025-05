La seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle continua a slittare per via della partita di tennis tra Jannik Sinner e Tommy Paul trasmessa dalla Rai. Uno slittamento che, seppur previsto, non sta riempiendo di gioia i fan del programma, piuttosto infastiditi e seccati per l’ora tarda in cui dovrebbe andare in onda il talent di Milly Carlucci. Sbirciando su X, si notano davvero tante critiche e malcontento per questo slittamento ai danni di Sognando Ballando con le Stelle.

Sognando Ballando con le Stelle, pagelle e classifica 2a puntata/ Yuri e Alessandra, reggaeton esplosivo!

Non piace, in generale, l’approssimazione della programmazione e alcuni utenti – al di là della partita di questa sera – ricordano che spesso alcune fiction e serie tv hanno subiti slittamenti imprevisti. “Ultimamente la Rai non rispetta le scalette e prima rinciviano che Dio ci aiuti e poi Don Matteo e ora ballando con le stelle”, scrive un utente.

VINCITORE SOGNANDO... BALLANDO CON LE STELLE E CLASSIFICA PUNTATA 16 MAGGIO 2025/ Vanessa e Yuri primeggiano!

Sognando Ballando con le Stelle, fan delusi per lo slittamento

La partita tra Sinner e Paul su Raiuno si è prolungata ben oltre le attese, questo significa che la seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle comincerà in ritardo rispetto al solito. Mentre scriviamo, sembra che il match si stia indirizzando verso la conclusione, ma attenzione alle lamentele del pubblico dei social, che sta alzando la voce nei confronti della Rai.

Non tutti, evidentemente, sono appassionati di tennis e hanno mal digerito la decisione di far slittare Sognando Ballando con le Stelle 2025, ma ora dovremmo quasi esserci. Dopo la partita, la puntata andrà regolarmente in onda. La domanda che si pongono molti fan è la seguente: ha senso cominciare così tardi? Quando finirà la puntata? Tutti quesiti a cui solo Milly Carlucci potrà rispondere, non appena ci sarà il primo collegamento con lo studio di Ballando con le stelle.

Sognando Ballando con le Stelle: puntata 16 maggio 2025/ Diretta e eliminato: Chiquito salvo, Eleonora fuori