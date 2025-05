Tutto è pronto per la finale di Sognando Ballando con le stelle, in onda questa sera 30 maggio 2025, che decreterà non solo il vincitore di questa edizione ma anche il nuovo maestro del cast di professionisti. Ad annunciarlo sarà la padrona di casa Milly Carlucci, attraverso il voto combinato del pubblico a casa e della giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Sarà una serata particolarmente emozionante, dunque, quella in onda stasera su Rai 1, visto che non solo sarà proclamato il vincitore, ma ci saranno anche numerosi ospiti e due ritorni sicuramente apprezzati dal pubblico storico di Ballando con le stelle: quelli di Raimondo Todaro e Samantha Togni. I due ex maestri torneranno in pista per un’esibizione speciale insieme ai colleghi vecchi e nuovi.

Finale Sognando Ballando con le stelle 2025: le coppie in gara e gli ospiti vip della serata

Ma torniamo alla gara vera e propria della finale di Sognando Ballando con le stelle 2025. In pista, a sfidarsi, ci sono otto coppie: Vanessa e Carlo Aloia, Janiya e Filippo, Yuri e Alessandra Tripoli, Hugo e Giada Lini, Chiquito e Anastasia Kuzmina, Valentina e Nikita Perotti, Mario e Veera Kinnunen, infine Aly-Z e Moreno Porcu. Solo uno tra loro potrà ottenere il ruolo di nuovo maestro di Ballando con le stelle 2025 e, quindi, essere nel cast della prossima edizione del programma con i Vip.

E a proposito di Vip, questa sera i finalisti di Sognando Ballando potranno già dar mostra della loro abilità con aspiranti ballerini, esibendosi al fianco di ex concorrenti di Ballando con le stelle. In pista ritroveremo Federica Pellegrini (che ballerà con Yuri): Federica Nargi (che ballerà con Hugo); Bianca Guaccero (sarà in pista con Mario); Wanda Nara (ballerà con Chiquito); Massimiliano Ossini (in pista con Vanessa); Tommaso Marini (con Aly-Z); Francesco Paolantoni con Valentina e, infine, Gabriel Garko ballerà con Janiya.

Come seguire la finale di Sognando Ballando con le stelle in diretta streaming

Ricordiamo che la finale di Sognando Ballando con le stelle 2025, che proclamerà il nuovo maestro del programma di Milly Carlucci, andrà in onda in diretta su Rai 1 a partire dalle 21.30. Sarà possibile seguire la puntata anche in diretta streaming sul sito di Raiplay, e sullo stesso sito sarà poi possibile rivederla a partire dal giorno dopo on demand.