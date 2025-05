Si conclude senza troppi colpi di scena la prima puntata di Sognando… Ballando con le Stelle. La sfida tra gli aspiranti insegnanti di Ballando con le Stelle, ci ha regalato qualche storia strappalacrime, alcune provocazioni in giuria e tantissima qualità tecnica in pista. Su quest’ultima ci sarebbe poco da dire, anche nelle nostre pagelle post puntata che offrono infatti commenti e giudizi generalmente positivi sulla prima puntata. Così spezziamo subito una lancia di favore per l’eliminato Yoyo (voto 6,5), fuori dai giochi all’ultimo respiro nel testa a testa con Vanessa (voto 8) che poi si è rivelata la vincitrice di puntata.

SOGNANDO… BALLANDO CON LE STELLE, PUNTATA 9 MAGGIO/ Diretta e classifica: eliminato Yoyo

Nel primo appuntamento di Sognando Ballando con le Stelle, ogni concorrente ha proposto il suo cavallo di battaglia, con il solo obiettivo di ottenere il lasciapassare. Tra i tanti ad essersi esibiti, ci sono piaciuti moltissimo Valentina Fioroni (voto 8) e Chiquito, che – al di là della sua storia di coraggio – ha portato grande brio e presenza scenica sul palco (voto 8).

Sognando Ballando con le stelle, ecco le pagelle della prima puntata: Aly Z una sorpresa, Lucarelli scalpita

Dal caraibico Chiquito ad Alice Atzeni, meglio nota come Aly Z (voto 8): l’aspirante insegnante parla già da maestra e con la sua sicurezza, dentro e fuori dal palco, ha dato la sensazione di essere un osso duro. Profilo indubbiamente interessante, anche per la giuria, che però sottolinea l’esigenza di una versatilità stilistica da parte di tutti. Le prossime puntate serviranno per chiarire le idee e infatti c’è grande curiosità di vedere come si evolveranno le cose.

Nelle nostre pagelle, spazio anche ad altri protagonisti che, in un modo o l’altro, hanno dato qualcosa alla prima puntata. E parliamo di Hugo (7), Mario (7) ed Eleonora (7,5), che hanno conquistato in scioltezza il pass per la seconda tappa di Sognando Ballando. Piccola menzione ad una sempre arrembante Selvaggia Lucarelli (voto 8), che a differenza dei suoi colleghi ha dimostrato di avere il fuoco dentro. E poi l’instancabile Iva Zanicchi (voto 8), imprevedibile e pungente con le sue battute e i suoi aneddoti su Ballando con le Stelle.