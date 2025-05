Apriamo le pagelle di Sognando Ballando con le Stelle 2025 con lo straordinario reggaeton di Yuri e Alessandra. Non sappiamo quanto sia stata lei a trainare o viceversa, ma la coppia è andata oltre ogni banalità con audacia e passione. Voto 9. Vanessa ha concluso la puntata in vetta alla classifica, condivisa con Yuri, strappando applausi a scena aperta. Ottima esibizione, ma non ci ha stupito del tutto: voto 8. Anche Aly Z merita un posto al sole nelle nostre pagelle, dando dimostrazione di personalità e versatilità. Ci è piaciuta e abbiamo validi motivi per pensare che possa arrivare fino in fondo: voto 8.

VINCITORE SOGNANDO... BALLANDO CON LE STELLE E CLASSIFICA PUNTATA 16 MAGGIO 2025/ Vanessa e Yuri primeggiano!

Dai top ai flop della puntata, passando per gli ospiti e super ospiti, come Emanuele Filiberto e Francesco Totti. Il primo torna sostanzialmente per rivangare i ricordi del passato e complimentarsi con Milly per la longevità del programma; il secondo intrattiene con la sua semplicità e simpatia, dribblando la richiesta di ballo. Voto 5 e 7.

Sognando Ballando con le Stelle: puntata 16 maggio 2025/ Diretta e eliminato: Chiquito salvo, Eleonora fuori

Sognando Ballando con le Stelle, le pagelle e i voti ai protagonisti: Eleonora è ufficialmente eliminata

Tornando alla gara di Sognando Ballando con le Stelle, ecco i voti ai concorrenti ‘flop’ – o più semplicemente quelli che ci hanno convinto meno – della seconda puntata. Mario e Veera ci hanno messo un’energia pazzesca e lui si è tolto qualche sassolino nei confronti dello scettico Zazzaroni, facendolo ricredere. Peccato che anche gli altri giudici si siano ricreduti sul suo conto, in negativo. Voto 5,5.

Poi ci sono Nikita e Valentina che provano a stupire la giuria, senza riuscirci, con un’esibizione di coppia un po’ monocorde. Condividiamo i dubbi espressi da Selvaggia Lucarelli sulla danzatrice, voto 5. E poi chiudiamo con l’eliminata Eleonora, che non ha mai dato la sensazione di poter cambiare passo ed evitare un’eliminazione che almeno durante la seconda puntata sembrava abbastanza scontata fin dal principio. Voto 5.

Francesco Totti, perché non ha ballato a Sognando Ballando con le Stelle 2025?/ "Sono timido ma..."