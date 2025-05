Perché Pasquale La Rocca non c’è a Sognando…Ballando con le stelle: finito in ospedale con un’infezione acuta

Pasquale La Rocca salta la puntata di questa sera di Sognando…Ballando con le stelle 2025 per motivi di salute. Il ballerino professionista, maestro dello show di Milly Carlucci è in coppia con la ballerina Janiya Miani ma nella semifinale in onda oggi, 23 maggio 2025, non ci sarà ed a rivelare il motivo della sua assenza è stato proprio il ballerino con un video messaggio prima postato sui social e poi trasmesso durante il programma in cui spiegava di essere finito in ospedale.

Perché Pasquale La Rocca non c’è a Sognando…Ballando con le stelle 2025? Il professionista dello show di Rai1 in un video sui social ha confessato di aver avuto dei problemi di salute: “Ciao Milly, buonasera al pubblico, buonasera alla giuria e soprattutto buonasera Janiya– ha premesso Pasquale visibilmente stanco e provato, e poi ha spiegato il perché della sua assenza nella puntata d questa sera- Sono stato dimesso dall’ospedale qualche ora fa a seguito di un’infezione molto acuta avuta alla gola che ha richiesto un’attenzione particolare.“

Perché Pasquale La Rocca non c’è a Sognando…Ballando con le stelle 2025? A causa di problemi di salute, è stato ricoverato in ospedale per un’infezione acuta alla gola. Come sta Pasquale adesso? Il ballerino nel video in questione è apparso molto stanco e provato, è ancora sotto cura ma spera di riuscire a riprendersi e tornare in pista nella finale di Sognando…Ballando con le stelle 2025 che andrà in onda venerdì prossimo: “Sono molto dispiaciuto di non poter essere lì con voi questa sera ma i medici mi assicurano che continuando a fare le giuste cure e con il giusto riposo dovrei rimettermi al più presto e quindi spero di poter essere con voi all’ultima puntata.”

Nella puntata di questa sera di Sognando…Ballando con le stelle 2025 in coppia con la ballerina Janiya Miani al posto di Pasquale La Rocca ci sarà il ballerino Filippo Zara. “Che dire Janiya sono sicuro che sarai meravigliosa come sempre, ti faccio il mio più grande in bocca al lupo a te e filippo vi seguirò da casa e tiferò per voi” ha concluso La Rocca che infine ha sdrammatizzato scherzando con la Lucarelli: “Selvaggia inutile dirlo mi mancherai… e spero che sentirai anche tu la mia assenza.” Pasquale La Rocca è assente per motivi di salute ed ovviamente a lui vanno i migliori auguri di tutti per una pronta guarigione.